Netflix fait saliver les supporters de l’OM

Par Eric Bethsy

Décédé des suites d’un cancer en octobre 2021, Bernard Tapie fera l’objet d’un biopic réalisé par Netflix. La plateforme de streaming a annoncé la sortie du programme en septembre prochain. En attendant, les supporters de l’Olympique de Marseille peuvent découvrir de nouvelles images de la mini-série.

Le programme devrait attirer les supporters de l’Olympique de Marseille. Depuis près de deux ans, Netflix prépare une mini-série sur la vie de Bernard Tapie. Le biopic retracera l’histoire de l’ancien président du club phocéen, décédé des suites d’un cancer en octobre 2021, après un parcours très mouvementé. De la politique à la chanson, en passant par le football et le business, le document évoquera toutes les facettes du personnage qui sera incarné par Laurent Lafitte. Netflix a en effet révélé de nouvelles images de la série.

Une ressemblance bluffante

Résultat, l’acteur choisi profite d’une ressemblance assez bluffante avec Bernard Tapie, notamment aperçu dans un vestiaire au milieu de joueurs de l’Olympique de Marseille. A noter que le programme intitulé « Wonderman » sera disponible sur la plateforme de streaming à partir du 13 septembre, l’année des 30 ans du sacre des Marseillais en Ligue des Champions. Sans doute un clin d’œil de la part des créateurs de cette série. Et pourtant, on sait que les principaux intéressés sont défavorables à cette initiative. En juin 2021, Bernard Tapie avait assuré qu’il n’avait pas donné son accord pour la réalisation de ce programme.

« Le faire sans me demander mon accord de principe, ce n’est pas très bien, s’était-il plaint auprès de Var-Matin. Il y a des choses qu’on ne fait pas. Qu’il y ait des documentaires, c’est autre chose, mais emprunter mon nom, c’est un peu lourd. » Plus récemment, en mars dernier, Dominique Tapie avait également manifesté son agacement. « Bah oui ! La personne qui a fait cette série était venue voir Bernard et il lui avait dit : "Non, si quelqu’un doit raconter mon histoire, ce sera mon fils Laurent". Et voilà… No comment », avait lâché la veuve sur RTL.