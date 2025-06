Nelson Semedo trop gourmand, l'OM lâche l'affaire

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En discussions avancées avec Nelson Semedo, l’OM a finalement renoncé à la signature de l’international portugais pour des raisons financières.

Le marché des joueurs libres est exploré en profondeur par l’Olympique de Marseille cet été. Le club phocéen a déjà finalisé la signature d’Angel Gomes et celle du défenseur anglais CJ Egan-Riley devrait suivre. Dans la même optique, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont avancé ces dernières semaines sur la piste de Nelson Semedo, en fin de contrat avec Wolverhampton. Capitaine du club anglais et toujours sélectionné avec le Portugal, l’ancien latéral droit du Barça représentait une superbe opportunité pour l’OM.

Nelson Semedo lance le mercato de l'OM https://t.co/cEheNTE0Ny — Foot01.com (@Foot01_com) June 6, 2025

Un accord ne semblait d’ailleurs pas très loin, mais le deal a subitement capoté. A en croire Walid Acherchour, les prétentions salariales de Nelson Semedo ont refroidi Marseille, au point de renoncer à la signature du capitaine de Wolverhampton. « On a beaucoup parlé de Semedo mais c’est mort. Trop cher en salaire, il a des prétentions beaucoup trop importantes » a livré dans l’After Foot le chroniqueur de RMC. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille, qui cherchent à doubler le poste d’Amir Murillo avec un joueur capable de concurrencer l’international panaméen, va donc devoir se tourner vers d’autres pistes.

Semedo finalement trop cher pour l'OM

Dans le dossier Nelson Semedo, c’est finalement son club actuel de Wolverhampton qui se lèche les babines. Car il y a quelques jours, on apprenait que Benfica avait aussi renoncé à la signature de l’international portugais pour les même raisons que l’OM. Les Wolves, qui ont toujours affiché leur volonté de prolonger le défenseur de 31 ans, risquent par conséquent d’être les grands gagnants de la gourmandise financière du joueur, qui rebute ses différents courtisans les uns après les autres en ce début de mercato. On peut imaginer que Wolverhampton sera en revanche capable de s'aligner sur les prétentions XXL du joueur.