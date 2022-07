Ndombélé à l’OM, c’est vrai mais impossible

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Prêté à l’Olympique Lyonnais en deuxième partie de saison dernière, Tanguy Ndombélé est bien parti pour rester à Tottenham cet été. En tout cas, il n’ira pas à Marseille, où son nom a pourtant bien circulé ces dernières semaines.

En l’espace de quelques jours, le club phocéen a bien avancé sur son recrutement. Après avoir renforcé sa charnière centrale avec Isaak Touré et Chancel Mbemba, l’OM a réussi à garnir son attaque, avec Luis Suárez, mais aussi son couloir droit, grâce à la venue de Jonathan Clauss, tout en remplaçant Steve Mandanda par Rubén Blanco. Malgré toutes ces arrivées de dernière minute, Marseille va encore avoir besoin de recruter cet été, histoire qu’Igor Tudor puisse disposer d’un effectif à la hauteur de ses attentes. Pour cela, le remplaçant de Jorge Sampaoli désire notamment un milieu de terrain. Si le nom de Jordan Veretout (AS Roma) revient avec insistance, celui de Tanguy Ndombélé a un temps été évoqué au Vélodrome. Mais plus rien depuis quelques semaines. Il faut dire que l’ancien Lyonnais est hors de prix pour le président Pablo Longoria, comme l’explique Jack Pitt-Brooke.

« Marseille n'a pas d'argent »

« Concernant Ndombélé, on m'a dit que l’OM le voulait, mais Marseille n'a pas d'argent. Je pense qu'il sera difficile de transférer Ndombele cet été. Je ne suis pas optimiste à son sujet. Je pense tout simplement qu'il n’est pas assez demandé en Europe. J'adore Ndombele en tant que joueur, mais je ne pense pas que les clubs cherchent désespérément à le faire venir. Ndombele est dans une position affreuse en ce moment. Le Français est dans les limbes du mercato. Il n'a pas d'avenir aux Spurs, mais il coûte trop cher pour qu'un autre club envisage de le recruter. Bien sûr, il pourrait partir pour un salaire inférieur, mais soyons honnêtes, qui abandonnerait son salaire actuel à Tottenham ? Les Spurs pourraient également subventionner une partie de son salaire avec un prêt, mais, encore une fois, il n'y a peut-être pas beaucoup d'avantages à payer un joueur pour qu'il aille ailleurs… », a lancé, sur la chaîne YouTube The Last Word on Spurs, le journaliste anglais, qui sait que Marseille ne peut pas faire de folies sur ce marché des transferts, surtout sur un joueur assez irrégulier comme Ndombélé.