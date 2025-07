Ndicka à l'OM, non ce n'est pas mort ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir fait venir CJ Egan-Riley et Facundo Medina, l’OM souhaite encore recruter un défenseur central cet été. Evan Ndicka et Nayef Aguerd sont toujours pistés par le club phocéen au mercato.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille font du secteur défensif leur priorité en ce début de mercato. Le club phocéen a déjà finalisé les arrivées de CJ Egan-Riley et de Facundo Medina afin de renforcer la défense olympienne, mais Pablo Longoria et Medhi Benatia n’ont pas encore terminé leurs emplettes. En défense centrale, ils visent à présent un joueur de calibre Ligue des Champions, avec l’expérience et la régularité qui vont avec. Deux joueurs sont ciblés : Nayef Aguerd et Evan Ndicka.

Et alors que ces deux dossiers ne donnent pas vraiment l’impression d’avancer, notamment celui menant à l’international ivoirien de l’AS Roma, tout semble finalement encore possible. A en croire les informations du compte insider Treize by Soccer, l’espoir est toujours de rigueur dans le clan olympien de trouver un accord pour le défenseur passé par l’Eintracht Francfort. De même, la piste Nayef Aguerd n’a pas été refermée.

L'OM toujours sur Ndicka et Aguerd

« La piste Ndicka n’est pas encore enterrée. Les discussions continuent, on cherche toujours un terrain d’entente. En parallèle, l’OM avance aussi sur Aguerd, un profil qui plaît beaucoup. Il reste du boulot, mais Ndicka, c’est clairement encore envisageable » souligne le compte insider, affirmant que ces deux pistes sont toujours actives pour l’état-major de l’Olympique de Marseille, visiblement prêt à lâcher un gros billet pour offrir à Roberto De Zerbi un défenseur central expérimenté avant cette saison qui s’annonce chargé avec le retour de la Ligue des Champions au Vélodrome.

Que ce soit pour Ndicka ou pour Aguerd, c’est un billet estimé à au moins 25 millions d’euros qu’il faudra poser sur la table. Pas de quoi effrayer les dirigeants de l’OM, bien décidés à frapper un gros coup d’ici la fin de l’été à ce poste.