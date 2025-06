Ndicka à l'OM avec un deuxième joueur de la Roma ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a jeté son dévolu sur Evan Ndicka, le solide défenseur de l’AS Roma. Un accord est loin d’être trouvé pour l’instant, mais le club italien a impérativement besoin de cash et Marseille espère en profiter.

A la recherche d’un second défenseur central, après avoir déjà mis la main sur Conrad Jaden Egan-Riley, l’Olympique de Marseille est très intéressé par le profil d’Evan Ndicka. Les discussions ont démarré entre l’AS Roma et le club phocéen pour un potentiel transfert du solide défenseur ivoirien de 25 ans. Un échange avec Ismaël Koné a notamment été évoqué, le directeur sportif romain Frédéric Massara étant un grand fan du milieu de terrain canadien de l’OM. La presse italienne croit toutefois savoir que la Roma a fixé le prix d’Evan Ndicka à 25 millions d’euros, et n’entend pas le brader dans le cadre d’un échange.

25 millions en 72 heures, l'OM sous pression https://t.co/86jHTYe9lg — Foot01.com (@Foot01_com) June 27, 2025

D’autant que le club italien a un besoin impérieux de récupérer entre 15 et 20 millions d’euros avant la clôture du bilan financier ce lundi. Cela a donné quelques idées au compte insider Le Petit OM sur X, qui aimerait que l’OM pose 30 millions sur la table sur Evan Ndicka… et sur un second défenseur de la Roma. Le profil d’Angelino, ex-latéral gauche de Manchester City sur le départ du club italien cet été, pourrait coller avec ce que recherche Roberto De Zerbi pour concurrencer Quentin Merlin la saison prochaine.

Ndicka est ouvert à l'idée de signer à l'OM

« Perso, moi je tenterai un petit : 30M + Koné pour Ndicka et Angelino. Gros investissement mais tu combles deux besoins très importants avec deux joueurs qui se connaissent parfaitement. La Roma a du cash et on récupère 2 supers profils » a publié le compte insider, convaincu qu’une telle opération pourrait arranger tout le monde. Sauf peut-être les dirigeants italiens, qui estiment qu’Evan Ndicka vaut déjà à lui seul près de 25 millions d’euros. Reste maintenant à voir si une telle formule de package pourrait convaincre Frédéric Massara alors que de son côté, Angelino est clairement sur le départ après son transfert avorté en Arabie Saoudite. De son côté, Evan Ndicka est ouvert à la possibilité de rejoindre Marseille selon Foot Mercato. Reste maintenant à voir comment évoluera ce dossier qui reste très onéreux pour les finances olympiennes.