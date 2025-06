Nayef Aguerd à l'OM, Longoria explose la concurrence

Très avancé dans le dossier Facundo Medina, l’OM espère aussi boucler la venue de Nayef Aguerd lors de ce mercato. Le club olympien est à ce stade le favori pour accueillir l’international marocain de West Ham.

La défense est le chantier principal du mercato à l’Olympique de Marseille et Medhi Benatia multiplie les contacts pour vite renforcer ce secteur de jeu. Un accord a quasiment été ficelé avec Lens pour Facundo Medina, lequel devrait rejoindre l’OM pour près de 20 millions d’euros cet été. L’international argentin ne sera pas le seul défenseur à rejoindre Marseille cet été puisque le deuxième de Ligue 1 a également jeté son dévolu sur Nayef Aguerd. Prêté par West Ham à la Real Sociedad cette saison, l’international marocain a disputé 21 matchs de Liga.

The departure of Nayef Aguerd looks on the cards.



Marseille seem to be about to put in an offer.



Hopefully this will trigger a bidding war with a host of teams across Europe said to be in for the player.@ExWHUEmployee pic.twitter.com/dJyvUGdany