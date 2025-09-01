Nayef Aguerd à l'OM, l'accord est total

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En quête d’un taulier en défense centrale, l’OM a trouvé son bonheur. Nayef Aguerd va s’engager ce lundi en faveur de Marseille. L’international marocain va signer un contrat de cinq ans.

L’Olympique de Marseille a besoin d’un taulier en défense centrale, un constat renforcé par le match de dimanche à Lyon (1-0) durant lequel Leonardo Balerdi a tout raté. Les dirigeants phocéens, qui ont longtemps courtisé Joel Ordonez, ont enfin trouvé leur bonheur. Nayef Aguerd va s’engager ce lundi en faveur du club olympien puisque Foot Mercato annonce qu’un accord total a été trouvé entre West Ham, l’OM et l’international marocain passé par le Stade Rennais ou encore la Real Sociedad. L’indemnité de son transfert serait légèrement supérieure à 20 millions d’euros, et Nayef Aguerd va parapher un contrat de cinq ans en faveur de l’Olympique de Marseille, soit jusqu’en juin 2030.

Un renfort de poids pour Roberto De Zerbi, qui va pouvoir instaurer une vraie concurrence en défense centrale après la trêve internationale avec Balerdi, CJ Egan-Riley, Medina et maintenant Aguerd. Convoité par de grandes écuries européennes durant le mercato, comme par exemple l’Atlético de Madrid, Nayef Aguerd va finalement retrouver un championnat qu’il connaît par coeur puisque le Marocain, à qui il restait deux ans de contrat à West Ham et qui a disputé deux matchs de Premier League cette saison, totalise 91 matchs en Ligue 1 depuis le début de sa carrière. Son arrivée à l'aéroport de Marseille est attendue entre 10 et 11 heures.