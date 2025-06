Nantes attend toujours les 50 millions de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Nantes n’a aucunement l’intention de brader Matthis Abline à l’OM ou ailleurs. L’avenir de l’international français pourrait donc s’écrire chez les Canaris, malgré les nombreux intérêts qu’il suscite.

Auteur d’une belle saison avec le FC Nantes, Matthis Abline est un joueur très courtisé. Mais après avoir perdu Moses Simon, en passe de s’engager au Paris FC pour un peu plus de 5 millions d’euros, le club de Loire-Atlantique n’a pas vraiment envie de faire partir son autre atout offensif. Dans une interview accordée à L’Equipe il y a quelques jours, Waldemar Kita avait d’ailleurs annoncé la couleur, indiquant que si l’OM voulait s’offrir Matthis Abline, il faudrait proposer au moins 50 millions d’euros. De quoi faire rire (jaune) du côté de Marseille, où l’on estime bien sûr que l’international espoirs français ne vaut même pas la moitié de cette somme.

Mais à Nantes, on a bien l’intention de tenir parole et de garder Matthis Abline cet été comme l’a fait savoir Mohamed Toubache-Ter. « Du côté de Nantes, le board nantais n’est pas dans la posture. Nantes estime ne pas avoir fait un gros investissement sur Abline pour le laisser partir cet été ! Par conséquent, pas de débat pour eux. Abline restera à Nantes » a publié l’insider sur X, confirmant que Waldemar Kita était en position de force dans ce dossier même s’il précise aussi qu’il peut s’agir d'un coup de bluff et d'une manière de négocier un transfert de son joueur pour 25 à 30 millions d’euros.

Nantes inflexible dans le dossier Matthis Abline

Du côté de Marseille, cette position du président nantais ne plaît pas et le dossier Matthis Abline pourrait définitivement se refermer. Car pour le directeur du football olympien Medhi Benatia, pas question de surpayer un joueur, quel qu’il soit, sur le marché des transferts. Et encore moins un élément dont le rôle sera probablement celui de doublure l’an prochain puisque pour rappel, c’est avant tout un remplaçant à Amine Gouiri que l’OM recherche sur ce mercato estival et non pas un titulaire potentiel au poste d’avant-centre. Il est désormais acquis ou presque que Marseille va donc se retirer de ce dossier pour s'attaquer à d'autres buteurs afin de renforcer son secteur offensif.