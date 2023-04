Nabila se met au niveau des bons joueurs de l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

À l'heure où les salaires ne cessent d'exploser dans le sport et en particulier dans le football, cela permet de donner des éléments de comparaisons dans le domaine du divertissement. C'est le cas de Nabila qui compare ses revenus avec ce qui se fait de mieux en Ligue 1.

En Ligue 1, si l'on en croit les renseignements de l'Équipe lors de son étude annuelle sur le sujet, le salaire moyen pour un joueur de football est de 100 000 euros par mois. Un chiffre déjà élevé mais qui baisse lorsqu'on enlève le PSG de ce calcul, qui fausse le résultat à cause de ses stars extrêmement bien payées. Le chiffre atteint alors un salaire mensuel de 67 000 euros. Le joueur le mieux payé du championnat est évidemment Kylian Mbappé qui touche 6 millions d'euros par mois. Pourtant, d'autres personnalités françaises, loin des radars du sport, arrivent à se rapprocher des standards des joueurs de Ligue 1. Et c'est une nouveauté pour un métier encore inconnu il y a 10 ans de cela. On parle ici des influenceurs. Au cours d'un entretien avec le journal Le Parisien, l'ex-candidate de télé-réalité Nabila a confié qu'elle avait un salaire comparable à un bon joueur de l'OM.

Nabila gagne autant qu'un bon joueur de l'OM

« Oui, je suis millionnaire. Avant, nous n'avions rien avec Thomas. Je vois l'argent comme une liberté. Si je veux partir en Chine, je pars en Chine. Si je veux m'acheter une maison, je m'achète une maison. C'est sûr que je pourrais me mettre à la retraite car financièrement ça va très bien. Mais à 30 ans, ça serait un peu triste quand même. J'ai le salaire d'un bon joueur de football de ligue 1, un bon joueur de l'Olympique de Marseille » a confié l'influenceuse qui culmine à plus de 8 millions d'abonnés sur Instagram. À titre de comparaison, selon les informations de l'Équipe, Jordan Veretout qui est le joueur le mieux payé de l'OM, touche 550 000 euros tous les mois. Un salaire visiblement similaire dans les cordes du salaire de celle qui s'est fait connaitre il y a 10 ans par une sortie lunaire sur les femmes et le shampoing. Comme quoi...