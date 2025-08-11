Moumbagna contre Zhegrova, l'OM tente un échange fou

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un ailier supplémentaire, l’OM vise Edon Zhegrova et pourrait profiter de l’intérêt de Lille pour Faris Moumbagna afin de faire baisser le prix de l’international kosovar de 26 ans.

Mis à l’écart par Roberto De Zerbi depuis le début de la saison, Faris Moumbagna s’entraîne avec l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille en attendant que son avenir se décante d’ici la fin du mercato. Auteur d’un quadruplé en une mi-temps lors d’un match amical avec la Pro 2 de l’OM ce week-end, l’international camerounais a de nombreux courtisans. Toulouse a notamment été cité comme l’un des prétendants de l’ancien joueur de Bodo Glimt, dont le profil plait aussi à Lille. Selon les informations du site Africa Foot, le club nordiste voit en Faris Moumbagna un joueur capable de doubler le poste d’Olivier Giroud.

Zhegrova à l'OM en janvier, Marseille secoue Lille https://t.co/jtq0Mfi0kF — Foot01.com (@Foot01_com) August 9, 2025

Le Camerounais est disponible pour un prix attractif, sans doute inférieur à 5 millions d’euros et l’OM ne le retiendra pas, une belle opportunité pour Lille. Du côté de Pablo Longoria et de Medhi Benatia, on pourrait surtout profiter de cet intérêt d’Olivier Létang pour Faris Moumbagna afin de négocier à moindre coût l’arrivée d’Edon Zhegrova. Et pour cause, l’OM cible l’international kosovar de 26 ans pour doubler le poste de Mason Greenwood dans la cité phocéenne.

Lille est intéressé par Moumbagna

Estimé entre 15 et 20 millions d’euros par la direction nordiste, Edon Zhegrova pourrait rejoindre l’OM pour un prix inférieur si Faris Moumbagna venait à faire le chemin inverse. Une solution gagnante pour toutes les parties pourrait ainsi être trouvée pour le plus grand bonheur du LOSC, qui souhaite faire venir un avant-centre avant la fin du mercato et qui aimerait trouver une porte de sortie à Zhegrova, à un an de la fin de son contrat. Reste maintenant à voir si les deux clubs trouveront un accord sur la valorisation des deux joueurs et si Faris Moumbagna sera d’accord pour rejoindre Lille. Mais ce mois d’août pourrait bien donner lieu à un improbable chassé croisé entre le club nordiste et l’OM.