Morata refuse l'OM pour une raison bidon

Par Corentin Facy

A la recherche d’un buteur cet hiver, l’OM a misé sur Amine Gouiri pour remplacer Elye Wahi. Mais auparavant, le club phocéen s’était renseigné sur la situation d’Alvaro Morata, en instance de départ au Milan AC.

Six mois seulement après son arrivée au club en provenance de Lens, Elye Wahi a quitté l’Olympique de Marseille au mois de janvier. Le club phocéen a accepté une offre de 26 millions d’euros hors bonus de la part de Francfort pour son international espoirs français, lequel était en difficulté en Provence. Cet hiver, il a donc été question pour Pablo Longoria et Medhi Benatia de lui trouver un successeur et c’est Amine Gouiri qui a posé ses valises à Marseille. L’ancien Rennais a réussi ses débuts à l’OM pour le plus grand bonheur des dirigeants, lesquels avaient cependant tenté un gros nom au début du mercato d’hiver selon La Tribune OM.

Le compte X révèle que l’Olympique de Marseille s’est renseigné en ce mois de janvier sur la situation d’Alvaro Morata, lequel était en instance de départ à l’AC Milan. L’occasion était belle pour l’actuel dauphin du PSG de recruter l’avant-centre titulaire de la sélection espagnole, mais ce dernier a gentiment refusé les avances de l’OM. La raison avancée par l’ex-attaquant de l’Atlético de Madrid : la volonté de ne pas chambouler l’équilibre de sa famille avec un déménagement. Il était donc question pour Alvaro Morata de rester à l’AC Milan, malgré une situation sportive difficile et un temps de jeu en chute libre.

Morata refuse l'OM, son excuse ne tient pas

En fin de mercato, le 2 février dernier, Alvaro Morata s’est finalement engagé… à Galatasaray. Prêté pour six mois en Turquie, le capitaine de la Roja a accepté de plier bagages et de quitter Milan, où la situation n’était plus tenable pour lui. Son excuse avancée pour ne pas rejoindre l’OM ne tenait donc pas et avec le recul, le buteur de 32 ans regrette peut-être de ne pas avoir accordé plus d’importance à l’offre olympienne. D’autant que son aventure turque tourne pour l’instant au vinaigre avec seulement deux matchs disputés (1 but) et une blessure à la cuisse qui risque de le tenir éloigné des terrains plusieurs semaines.