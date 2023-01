Moffi met l’OM en stand-by, Longoria au bord de l’implosion

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Terem Moffi est loin d’être terminé pour l’OM, qui commence à douter de la venue du buteur nigérian lors de ce mercato hivernal.

Priorité de l’Olympique de Marseille durant cette fin de mercato hivernal, Terem Moffi est encore bien loin de rejoindre l’actuel troisième de la Ligue 1. Mardi après-midi, la journée a été chargée pour Pablo Longoria, qui s’est déplacé en personne à Lorient afin de trouver un accord avec le FC Lorient mais également dans le but de convaincre Terem Moffi de rejoindre Marseille. Tous les objectifs n’ont pas été atteints pour le président de l’OM, qui a trouvé un terrain d’entente avec Loïc Féry pour un transfert estimé à 18 millions d’euros bonus compris, mais qui n’a toujours pas le feu vert de Terem Moffi. Mardi soir, Pablo Longoria est rentré à Marseille avec beaucoup de contrariété selon L’Equipe, qui affirme que la préférence du buteur nigérian de 23 ans va toujours à Nice, son premier courtisan sérieux de l’hiver.

Terem Moffi joue avec les nerfs de l'OM

D’autres sources indiquent par ailleurs que Terem Moffi a finalement accepté de rejoindre Marseille. Pourtant, alors qu’en parallèle, un accord total a été trouvé pour le transfert de Bamba Dieng à Lorient, le deal bloque pour Terem Moffi. La faute aux agents du joueur selon le journaliste de France Télévisions, Mohamed Bouhafsi, ancien spécialiste du mercato. « Les agents de Moffi temporisent ces dernières heures alors que tout le monde est ok. Ils tâtent le marché et veulent voir comment ça peut encore bouger » a publié le journaliste sur son compte Twitter. De son côté, Foot Mercato dévoile ce mercredi que dans le cas où Terem Moffi ne signerait finalement pas à l’OM cet hiver, alors le deal pour le transfert de Bamba Dieng à Lorient tomberait à l’eau. Car pour Pablo Longoria, le départ du buteur sénégalais n’est envisageable qu’à une condition : que Terem Moffi le remplace numériquement au sein de l’effectif marseillais. Dans ce dossier, où Nice mais également certains clubs anglais sont à l’affût, les prochaines heures seront décisives et livreront sans doute leur verdict sur la signature -ou non- de Terem Moffi à Marseille.