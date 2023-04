Moffi flambe en Europe, les supporters de l'OM enragent

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Dans le viseur de l'OM cet hiver, Terem Moffi a rejoint Nice, avec qui il brille à l'image de son doublé de jeudi soir. De quoi agacer les fans de l'OM, qui regrettent le recrutement de Vitinha.

Ce jeudi soir, c’était soir d’Europa League et de Conférence League. Un seul club français est encore en lice, il s’agit de l’OGC Nice, qui a réalisé un match intéressant à Bâle, avec un match nul 2-2 qui laisse l’espoir d’une demi-finale de Coupe d’Europe vivant. Lors de ce match à rebondissements, un joueur s’est distingué avec un doublé dont un fantastique retourné acrobatique : Terem Moffi. Arrivé en janvier à l’OGC Nice, le Nigérian a connu une très courte phase d’acclimatation avant de cartonner littéralement. L’ancien du FC Lorient enchaine les buts, et agrémente même ses matchs de passes décisives.

Son bilan est plus que positif et a eu le don d’agacer les supporters de l’Olympique de Marseille. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’OM était annoncé chaud pour s’offrir Terem Moffi cet hiver avant de foncer sur Vitinha. C’est le grand écart entre les performances du Portugais, quasiment pas utilisé par Igor Tudor et muet quand il est sur le terrain, et celles du Nigérian, qui provoquent des commentaires et des comparaisons acides de la part des supporters marseillais qui se demandent si Pablo Longoria ne s’est pas planté dans les grandes largeurs cet hiver.

Un flop signé Pablo Longoria ?

« Moffi te plante des ciseaux acrobatiques en Coupe d’Europe, et l’OM a pris Vitinha », « Moffi met des doublés, pendant que Vitinha, il a besoin de temps », « Moffi, c’était pas celui que l’on devait prendre à la place de Vitinha », « Pourquoi on a pris Vitinha à la place de Moffi », « Vitinha à la place de Moffi, quel flop », ont dénoncé des suiveurs de l’OM sur les réseaux sociaux. Il reste toutefois deux précisions de taille à apporter. L’attaquant portugais est un joueur sur lequel Marseille mise sur le long terme, même s’il est impossible de survivre à plusieurs mois de disette dans un tel club. Et surtout, l’attaquant désormais à l’OGC Nice a déjà fait savoir qu’il n’était pas partant pour rejoindre l’OM cet hiver et qu’il avait toujours opté pour le Gym. Pas de quoi empêcher les supporters marseillais de se dire qu’ils auraient bien vu Moffi rejoindre leur équipe étant donnée sa forme actuelle.