Miracle à l'OM, Luis Henrique bientôt parti !

L'OM travaille sur son mercato estival depuis déjà quelques semaines. Pablo Longoria va prochainement boucler un dossier, avec le départ de Luis Henrique.

Arrivé à l'OM en 2020 contre un chèque de 8 millions d'euros en provenance de Botafogo, Luis Henrique n'a jamais convaincu. Le Brésilien n'a inscrit qu'un seul petit but en 49 matchs disputés avec le club phocéen. Un bilan famélique et des prestations bien ternes qui ont poussé l'OM à lui trouver une porte de sortie en ce début de mercato. Pablo Longoria et Javier Ribalta se sont récemment déplacés à Turin pour négocier un transfert avec le Torino. Et visiblement, les échanges ont été constructifs puisque Luis Henrique va très prochainement rejoindre le club italien. C'est en tout cas ce que croit savoir le média TMW.

Henrique au Torino, l'OM boucle le deal

Selon TMW, Luis Henrique va découvrir la Serie A la saison prochaine. Il doit en effet s'engager avec le Torino dans le cadre d'un prêt avec option d'achat fixée à 6 millions d'euros. Problème pour l'OM tout de même, le fait que Botafogo ait conservé 5% de Luis Henrique, tout comme Três Passos Atlético Clube, qui détient lui 25% ! Au total, si Luis Henrique était définitivement vendu au Torino, l’OM ne glanerait qu'à peine plus de 4 millions d'euros dans la transaction. C'est deux fois moins que la somme dépensée initialement de 8 millions d'euros. Arrivé à Marseille comme un grand potentiel, Luis Henrique va donc partir par la petite porte. En Italie, le joueur de 20 ans pourra néanmoins évoluer avec moins de pression qu'à l'OM pour exprimer son talent. Henrique va en plus permettre à l'OM de pouvoir se projeter sur des arrivées offensives. On annonçait récemment un intérêt pour Hakim Ziyech, mais le salaire du Marocain pose problème. Dans tous les cas, il faudra pour Pablo Longoria et son équipe se montrer inventifs cet été lors du mercato. Les Phocéens évolueront sur tous les tableaux possibles et devront batailler avec le meilleur effectif possible. C'est en plus le souhait affiché de Jorge Sampaoli, soucieux depuis quelques semaines et les gros départs de Boubacar Kamara et William Saliba.