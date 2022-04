Miracle à l'OM avec Boubacar Kamara ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Libre à la fin de la saison, Boubacar Kamara semblait se diriger vers la Liga, où l’Atlético de Madrid faisait de lui une priorité.

En Espagne, plusieurs médias ont annoncé que Boubacar Kamara était une priorité de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid. Il faut dire que le polyvalent milieu défensif de l’Olympique de Marseille sera libre au mois de juin, ce qui fait de lui un joueur très convoité dans l’optique du prochain mercato. Mais à la surprise générale, Radio Marca annonce en ce milieu de semaine que l’Atlético de Madrid ne fait plus de Boubacar Kamara une cible prioritaire. Et pour cause, Diego Simeone privilégierait dorénavant la piste de Guido Rodriguez, milieu défensif argentin du Bétis Séville. Un véritable coup de théâtre dans le dossier Boubacar Kamara, qui pourrait bien profiter à Pablo Longoria, qui caresse toujours l’espoir de convaincre son joueur de prolonger à l’OM.

L'Atlético de Madrid laisse tomber la piste Kamara ?

Malgré le peu d’enthousiasme de Boubacar Kamara à l’idée de prolonger son contrat en faveur de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria n’a jamais rompu le contact avec l’entourage de l’international espoirs français dans l’espoir de lui faire signer un nouveau bail. A en croire les informations dévoilées il y a quelques semaines par le journal L’Equipe, le président de l’OM a mis les formes pour convaincre Boubacar Kamara de rester. Et pour cause, Pablo Longoria a proposé à « Bouba » d’être le joueur le mieux payé de l’effectif marseillais, devant Bakambu, Milik, Gerson ou encore Payet et Mandanda. En ce qui concerne la durée du futur contrat, Pablo Longoria laisse à l’entourage de Kamara le choix de signer un bail court (un ou deux ans) un de se réengager pour une durée plus longue (quatre à cinq ans). Reste maintenant à voir si le changement de position de l’Atlético de Madrid profitera à Marseille dans le bouillant dossier Boubacar Kamara, libre au mois de juin et libre de signer où il veut dès à présent dans l’optique de la saison prochaine.