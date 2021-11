Milik place l’OM à des années-lumière du PSG

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Impressionné par le recrutement de Pablo Longoria, Arkadiusz Milik estime que le président a sensiblement augmenté le niveau de l’Olympique de Marseille cette saison. Il n’empêche que l’attaquant polonais ne voit pas comment son équipe pourrait rivaliser avec les stars du Paris Saint-Germain.

Malgré les critiques sur le contenu de ses matchs, le Paris Saint-Germain a vite éteint la concurrence en Ligue 1. Aucune équipe ne s’imagine rivaliser avec les Parisiens pendant l’intégralité de la saison. Pas même le rival de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a vu le vice-champion de France s’échapper rapidement en tête du championnat, principalement grâce à des individualités que l’attaquant olympien Arkadiusz Milik compare aux stars du Real Madrid au début des années 2000.

Des stars sur le banc du PSG

« Le PSG, c'est un peu les Galactiques de notre temps, a lâché le Polonais dans un entretien accordé à Przeglad Sportowy. Il est difficile de trouver une équipe similaire ces dernières années qui soit aussi complète. Les joueurs assis sur le banc seraient les stars dans la plupart des équipes. La question est de savoir comment cela va évoluer et s'ils formeront un collectif qui leur permettra de gagner ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils vont gagner le championnat de France, mais il est trop tôt pour dire qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. » De son côté, l’OM se contenterait de disputer la C1 la saison prochaine.

Un objectif à sa portée depuis le recrutement réalisé cet été, et applaudi par Arkadiusz Milik.« Chapeau au président Longoria pour le dernier mercato, car il a attiré de nombreux joueurs qui ont tout de suite donné une autre allure à l'équipe. Elle est bien plus forte que l'an dernier, grâce à lui, a félicité l’avant-centre. Le président Longoria est une personne formidable, nous avons une très bonne relation. Il connaît le football, c'est sa vie et il aime ça, ça lui permet d'être bon, que ce soit en tant que directeur sportif ou en tant que président. Parfois, il voit même des choses que l'entraîneur ne peut pas voir. » Même s’il n’est pas en mesure d’attirer des « Galactiques », Pablo Longoria fait l’unanimité à Marseille.