Milik, Benedetto, Germain… L’OM plombe ses attaquants

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Titularisé face à Lille (1-1) dimanche dernier en Ligue 1, Arkadiusz Milik a encore déçu. De nouvelles critiques s’abattent sur l’attaquant de l’Olympique de Marseille, qui reçoit tout de même le soutien de Florent Germain.

Plus le temps passe, et plus l’excuse du retour de blessure perd du crédit pour Arkadiusz Milik. L’attaquant de l’Olympique de Marseille, revenu après de longs mois d’absence, enchaîne les performances décevantes. A l’image de sa prestation face à Lille le week-end dernier. Et pour ne rien arranger, le Polonais peut constater que son équipe semble plus à l’aise en son absence. De nombreux observateurs militent donc pour un système sans véritable avant-centre. Alors que Florent Germain, lui, voit des circonstances atténuantes pour Arkadiusz Milik.

Milik mal entouré ?

« On peut aussi parler de Mitroglou, de Germain qui jouaient seuls en pointe, ou de Dario Benedetto à qui j'avais demandé s'il était le grand attaquant parce qu'il avait bien débuté son aventure à l'OM. Et la suite a été plus compliquée, il faut aussi s'en rappeler. Mais je n’arrive pas à me dire que Milik est le problème, a commenté le journaliste sur BFM TV. Je veux bien tout entendre. Mais je me dis qu'il a forcément encore un peu de crédit. Parce qu'on connaît normalement sa valeur et parce qu'il revient de blessure. Et parce que je suis désolé, mais je trouve que Sampaoli ne l’a pas toujours véritablement mis en confiance ou dans les meilleures conditions. »

« Pour moi, il n'est pas normal que des fois il ait été sorti. Pour dimanche, il n'y a pas scandale mais il y a eu des matchs où l'on sentait qu'il faisait un peu la moue, il le prenait mal parce que ce n'était pas forcément justifié. On n'a jamais véritablement tenté une association, a regretté le spécialiste de l’OM. D'ailleurs, c'était le cas pour Germain et Benedetto, ils n'ont jamais eu un acolyte en soutien à leurs côtés. J'ai l'impression qu'on n'a pas tout tenté avec Milik, qu'on ne l'a pas toujours mis dans les meilleures conditions et qu'il faut encore être patient. C'est peut-être naïf mais je pense qu'il faut encore de la patience pour Milik. » Pour le moment, le joueur prêté par Naples garde la confiance de son entraîneur.