Milik appelle la Juve, la réponse ne plait pas à l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Actuellement prêté à la Juventus de Turin, Arkadiusz Milik est encore, contractuellement, lié à l'Olympique de Marseille. Le buteur polonais pourrait contre toute attente, revenir dans le club de la cité phocéenne

Joueur de Naples pendant 4 saisons entre 2016 et 2021, Arkadiusz Milik est revenu en Serie A l'été dernier avec un prêt à la Juventus. Pourtant auteur de 20 buts la saison passée avec l'OM, le Polonais ne rentrait pas dans les plans d'Igor Tudor. À Turin, l'attaquant de 29 ans a inscrit 8 buts dont deux en Ligue des Champions, en 29 rencontres disputées. Des statistiques moyennes mais qui ont le mérite d'avoir convaincu Massiliano Allegri et la Juventus de le recruter définitivement puisque l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam possède une clause d'achat dans son contrat. La Juventus est libre de payer cette clause de 7 millions d'euros pour s'offrir définitivement les services de Milik. Pourtant, quelque chose coince dans ce transfert.

Le dossier de Milik à la Juve n'avance pas

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arek Milik (@arekmilik)

Selon les informations de Tuttosport, l'entourage de l'international polonais (67 sélections) s'est formellement entretenu avec la Juventus de Turin pour maintenir les relations et connaître le futur du numéro 14. Néanmoins, le média italien affirme que les négociations n'ont pas encore démarré et qu'aucune réunion officielle n'a eu lieu. La situation n'est pas en la faveur de Milik qui pourrait donc revenir à l'OM la saison prochaine. Bien qu'il soit apprécié par la direction turinoise, le Polonais pourrait subir les frais de la mauvaise gestion financière du club turinois et ne pas rejoindre la Vieille Dame à cause de cela. Cantonné à un rôle de doublure de Dusan Vlahovic, Milik donne l'impression d'être satisfait de son utilisation à la Juventus et un retour à Marseille semble tout de même peu probable. Reste à savoir si son entourage parviendra à se mettre d'accord avec les Turinois.