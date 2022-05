Milik accusé de plomber la saison de l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Encore inefficace contre le Feyenoord Rotterdam (0-0, défaite 3-2 à l’aller) jeudi, Arkadiusz Milik n’a pas permis à l’Olympique de Marseille d’éviter l’élimination en demi-finales de la Ligue Europa Conférence. Du coup, le Polonais s’attire de sévères critiques.

En réclamant davantage de temps de jeu dans les médias, Arkadiusz Milik s’est exposé. L’attaquant de l’Olympique de Marseille avait intérêt à répondre présent, sous peine de devenir la cible des critiques. C’est malheureusement le scénario qui se déroule ces derniers jours. Et pour cause, le Polonais, déjà maladroit contre l’Olympique Lyonnais (défaite 0-3) dimanche dernier, n’a pas été plus efficace face aux Feyenoord Rotterdam jeudi. C’en est trop pour Romain Canuti qui refuse d'accuser l’entraîneur Jorge Sampaoli.

« Sur ce coup, moi j'ai quand même envie de pointer un peu plus les joueurs, a commenté le journaliste du Phocéen. Arkadiusz Milik, moi je l'aime bien, j'aime bien quand le mec prend ses responsabilités, quand il dit qu'il n'est pas content de ne pas jouer et compagnie... J'aime bien cette attitude-là. Par contre, derrière, dans ces matchs-là, tu dois montrer beaucoup plus. Et là, pour moi, ça fait deux matchs que c'est Arkadiusz Milik qui nous plombe la saison, alors qu'il aurait dû faire la différence dans ces moments-là. »

Milik n'a plus d'excuse

« C'est pour ça que c'est totalement justifié qu'Arkadiusz Milik soit le plus gros salaire de l'effectif de l’OM, parce que tu t'attends à ce qu'il te fasse quelque chose, à ce qu'il fasse la différence dans ces moments-là et il ne l'a pas fait. Pour moi, ce n'est absolument pas justifié. Pour moi, il ne peut pas dire : "C'est parce que j'ai mal été utilisé par Jorge Sampaoli. Du coup je ne suis pas dans la forme de ma vie." Il y en a qu'on a trop fait jouer, ils sont cramés. Et d'autres n'ont pas assez joué et ils sont mal utilisés... A un moment donné, c'est aussi les joueurs », a dénoncé le spécialiste de l’OM.