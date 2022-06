Mercato : Witsel à l'OM c'est terminé, il file à l'Atlético

Ciblé par l’OM pour succéder à Boubacar Kamara au mercato estival, Axel Witsel va prendre la direction de l’Atlético de Madrid.

Fin de la piste Axel Witsel pour l’Olympique de Marseille. Ciblé par Pablo Longoria ainsi que par Jorge Sampaoli pour succéder à Boubacar Kamara au milieu de terrain en Provence, l’international belge va finalement s’engager en faveur de l’Atlético de Madrid. A en croire les informations de Fabrizio Romano, un accord a été trouvé entre Axel Witsel et les Colchoneros pour un contrat de seulement une saison, soit jusqu’en juin 2023 avec probablement une année en option. Axel Witsel était la priorité de Diego Simeone pour remplacer Hector Herrera et va donc échapper à l’Olympique de Marseille, qui cible par ailleurs Jordan Veretout ou encore Francis Coquelin pour renforcer son entrejeu cet été.

Axel Witsel's set to join Atlético Madrid on a free move, full agreement in place. Paperworks ready, contract will be valid until June 2023. Here we go. ⚪️🔴🤝 #Atleti @MatteMoretto



Simeone wanted Witsel to replace Herrera in the team for this season.