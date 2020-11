Mercato : OM ou AC Milan, Thauvin a une offre à 12ME !

Dans : OM.

L'AC Milan est officiellement sortie du bois concernant Florian Thauvin, mais le joueur de l'Olympique de Marseille hésite à signer cette offre italienne.

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Paolo Maldini a reconnu que le staff milanais s’intéressait réellement à Florian Thauvin, la légende italienne précisant que le fait que le champion du monde était libre en fin de saison était forcément un atout supplémentaire concernant un accord possible avec le joueur de l’OM. Et selon Sport Mediaset, l’intérêt des Rossoneri s’est concrétisé par une première offre transmise au clan Thauvin. L’AC Milan aurait en effet proposé un contrat jusqu’en 2025 avec 3ME par an, soit un total de 12ME pour Florian Thauvin, une baisse conséquente par rapport à ce qu’il touche actuellement à l’Olympique de Marseille (5ME), même si le joueur de 27 ans sait bien qu’en cas de prolongation avec le club phocéen il devra revoir son salaire à la baisse, à la manière d’un Dimitri Payet.

Après ce premier assaut de l’AC Milan, Florian Thauvin aurait fait savoir aux dirigeants italiens qu’il souhaitait avoir un délai de réflexion. Pour l’instant, même si des négociations ont débuté entre Pablo Longoria et les émissaires du meilleur passeur actuel de Ligue 1, et que l’OM répète vouloir prolonger Florian Thauvin, rien n’est signé et le temps qui passe ne joue pas obligatoirement en faveur de l'Olympique de Marseille. L’international tricolore sera libre en juin 2021, et dès le mois de janvier il pourra s’engager où bon lui semble. Le temps commence à presser pour tout le monde, même si du côté milanais on peut attendre encore un peu.