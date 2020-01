Mercato : L’OM et Lille, Ghoulam recale la France !

Dans : OM.

Ces derniers jours, il a été question pour l’Olympique de Marseille du recrutement d’un latéral gauche avec notamment la piste menant à Prosper Mendy.

Le latéral gauche du club de Stromsgodset a ouvert en grand la porte à Marseille. « Si quelque chose de précis était formulé, je pense qu’on m’en aurait parlé, mais si l'intérêt de l'OM s'avère concret, je fonce » indiquait récemment Prosper Mendy. Mais alors que la fin du marché des transferts se profile, il semblerait que l’Olympique de Marseille n’ait pas l’intention de passer à l’offensive d'ici la fin du mercato pour Prosper Mendy. Pourtant, les Phocéens ont bien tenté de recruter un latéral gauche en janvier car avant de songer à l’homologue de Benjamin Mendy, Andoni Zubizarreta avait ciblé Faouzi Ghoulam, en manque de temps de jeu à Naples.

Le club de Gennaro Gattuso songeait fortement à Ricardo Rodriguez, qui va finalement signer au PSV, la preuve que la confiance placée en Ghoulam est très faible. Mais malgré cela, l’international algérien ne semble pas très motivé à l’idée de quitter le pensionnaire du volcanique San Paulo. En effet, le Corriere dello Sport affirme que Faouzi Ghoulam a refusé deux propositions de clubs bien classés en Ligue 1. L’Olympique de Marseille donc, qui souhaitait le recruter sous la forme d’un prêt avec option d’achat, mais également le Lille OSC. Deux belles offres pour l’ancien Stéphanois, qui auraient pu relancer une carrière à l’arrêt depuis plus d’un an et demi en s’engageant en faveur d’un club bien placé dans la course à l’Europe en Ligue 1. Le principal intéressé en a finalement décidé autrement en repoussant les avances de l’OM et de Lille. A moins de 48 heures de la fin du mercato, il semble désormais hautement improbable de voir Faouzi Ghoulam quitter Naples. Cette saison l’Algérien n’a pourtant disputé que cinq matchs de Série A sous les ordres de Carlo Ancelotti puis de Gennaro Gattuso. Un bien maigre bilan…