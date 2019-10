Mercato : 70 ME, ce chiffre va rendre l'OM fou !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cet été, l’Olympique de Marseille était dans l’obligation de vendre pour renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale.

Ainsi, de nombreux joueurs en fin de contrat tels que Mario Balotelli, Aymen Abdennour, Tomas Hubocan ou encore Rolando ont fait leurs valises. En parallèle, Marseille a bouclé plusieurs ventes importantes comme celles de Luiz Gustavo à Fenerbahçe ou encore de Lucas Ocampos au FC Séville. L’international argentin, cédé au club andalou pour 15 ME, performe depuis qu’il évolue en Liga. Des prestations XXL qui font déjà rêver le FC Séville, club ayant l’habitude de bien revendre ses joueurs.

En effet, selon les informations récoltées par El Confidencial, on estime en interne à Séville que Lucas Ocampos vaut à ce jour 45 ME. Et pour cause, depuis son départ de Marseille, Lucas Ocampos a découvert la sélection argentine avec deux buts en deux sélections. Par ailleurs, le média ajoute que Lucas Ocampos dispose d’une clause libératoire fixée à 70 ME. Autant dire que si le FC Séville n’a pas l’intention de se séparer de l’ancien Marseillais pour le moment, personne ne viendra pleurer en Andalousie si un club anglais venait à lâcher cette somme pour le recruter. Des chiffres qui risquent de provoquer un énorme sentiment de frustration à Marseille…