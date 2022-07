Memphis Depay, l'OM éjecté de la bataille finale ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le FC Barcelone dans un an, Memphis Depay suscite l’intérêt de l’OM lors de ce mercato estival.

En pleine mission dégraissage (Luis Henrique, Radonjic, Mandanda), l’Olympique de Marseille prépare de la place dans son effectif pour de nouveaux joueurs. Il y a quelques semaines, Pablo Longoria promettait en conférence de presse « 5 à 8 » renforts. Pour l’heure, on est très loin de ce total avec seulement les arrivées de Samuel Gigot et d’Isaak Touré en défense. Au rayon des arrivées, l’OM rêve d’un coup ronflant avec Memphis Depay, dont le contrat au FC Barcelone expire dans un an. Le Néerlandais a publiquement fait savoir que sa volonté était de rester en Catalogne mais Marseille pourrait insister pour convaincre l’ancienne star de l’OL. Comme indiqué par La Provence, ce dossier est néanmoins très compliqué pour Pablo Longoria, qui doit faire face à une très rude concurrence comme le confirme le site Fichajes.net.

Depay, la Premier League plutôt que l'OM ?

Le média ne cite d’ailleurs pas l’Olympique de Marseille comme un point de chute plausible pour Memphis Depay cet été. En effet, Manchester United, Tottenham et l’AS Roma sont les trois destinations possibles de l’international néerlandais à en croire Fichajes.net, qui ne croit pas une seconde à une arrivée fracassante de Memphis Depay dans la cité phocéenne. Les déceptions s’accumulent pour les supporters olympiens, qui se sont mis à rêver la semaine passée de Dries Mertens puis de Memphis Depay, deux pistes qui ont finalement été démenties ou qui s’avèrent impossibles à concrétiser. Pour les dirigeants olympiens, Pablo Longoria et Javier Ribalta en tête, il y a donc du travail pour renforcer une attaque qui n’a toutefois perdu aucun élément pour le moment. Dimitri Payet, Cengiz Ünder, Gerson, Arkadiusz Milik, Bamba Dieng ou encore Cédric Bakambu ne sont pas annoncés sur le départ. L’urgence est donc de se renforcer au milieu et en défense, où Boubacar Kamara et William Saliba ont fait leurs valises.