Memphis Depay à l’OM, les supporters sont aveuglés

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La semaine dernière, les joueurs de l’OM ont repris le chemin de l’entraînement et de nouvelles têtes étaient au rendez-vous.

Outre la recrue Isaak Touré et certains jeunes promus dans le groupe professionnel, le staff de l’Olympique de Marseille a retrouvé Nemanja Radonjic mais également Jordan Amavi, prêtés la saison dernière. Leurs prêts n’ayant pas débouché sur des transferts définitifs, les deux hommes sont de retour à Marseille en attendant un probable départ dans les semaines à venir. En ce qui concerne Jordan Amavi, l’avis d’Igor Tudo sera néanmoins crucial, car le joueur était revenu à un très bon niveau avec André Villas-Boas avant d’être blacklisté par Jorge Sampaoli. Sur son compte Twitter anglais, l’OM a en tout cas publié quelques clichés de Jordan Amavi afin d’illustrer son retour à Marseille. Et une photo du défenseur prêté la saison dernière à l’OGC Nice a fait énormément réagir les internautes en raison de la ressemblance du joueur avec Memphis Depay.

Amavi sosie officiel de Depay à l'OM

Près de 2.000 internautes ont publié au sujet de la ressemblance entre Memphis Depay et Jordan Amavi… ce qui a visiblement alimenté les rumeurs les plus folles. Et pour preuve, à en croire le site Media Foot Marseille, la piste Memphis Depay est actuellement creusée par l’état-major de l’OM afin de renforcer l’attaque à disposition d’Igor Tudor en Provence. Sur le départ du FC Barcelone, l’international néerlandais aimerait s’imposer en Catalogne mais ne s’accrochera pas coûte que coûte dans le cas où Xavi et les dirigeants du FC Barcelone lui indiqueraient le chemin de la sortie. Il y a toutefois bien plus de chances de voir Memphis Depay rebondir en Premier League en cas de départ de Barcelone. Les dirigeants de Tottenham auraient d’ores et déjà pris la température afin de connaître les conditions d’un prêt avec option d’achat du taulier des Pays-Bas. Malgré sa ressemblance avec Jordan Amavi, l’ex-buteur de l’OL a donc peu de chances de revenir en Ligue 1.