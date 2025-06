Medina fonce à l'OM, Lens gratte un peu d'argent

Le transfert de Facundo Medina à l'OM est en très bonne voie. Les Phocéens sont en discussions avancées avec le RC Lens pour obtenir le défenseur central argentin dans les prochains jours. Pablo Longoria ne laisse rien au hasard pour finaliser la vente.

Depuis son arrivée à Lens en 2020, Facundo Medina est devenu l'un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1. L'Argentin a été un élément indispensable des Sang et Or dans leur quête d'Europe. Cependant, il est temps pour lui de démarrer une nouvelle aventure après 5 années passées dans le Pas-de-Calais. Ce sera à l'autre bout de la France puisque l'Olympique de Marseille est proche de conclure son transfert. Medina viendra compléter une charnière au fort accent albiceleste avec son compatriote Leonardo Balerdi. L'OM et Lens sont en discussions avancées pour définir le prix d'achat.

Comme annoncé ce mardi, les deux clubs s'étaient entendus pour un prix minimal de 15 millions d'euros. Néanmoins, la facture augmente au fil des heures. Selon le journaliste de Sky Sports Italia Luca Bendoni, le transfert de Facundo Medina est proche d'aboutir pour une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros.

OM are concretely working on a deal in the range of €15-20m for Lens CB Facu Medina. 🔵🇦🇷 #TeamOM #OM after @TyCSports pic.twitter.com/YaX3qfnwZN