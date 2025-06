Medina dans 10 jours, l'OM est en mission

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique de Marseille n'a pas lâché Facundo Medina. Le défenseur argentin de Lens est la priorité du mercato pour renforcer la défense. Si Lens se montre gourmand pour céder son joueur, les dirigeants phocéens pensent conclure le dossier très tôt.

Très fragile sur le plan défensif cette saison, l'Olympique de Marseille a besoin d'aller chercher du lourd au mercato estival. Facundo Medina est le joueur idéal. Pilier de Lens depuis 5 ans, l'Argentin fait partie des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1. Sa solidité est reconnue de tous, y compris dans son pays d'origine. Medina a déjà intégré les rangs de la sélection albiceleste. L'OM a rapidement débuté les démarches pour acheter le joueur, lequel est séduit par le projet phocéen et l'ambiance bouillante du Vélodrome. Cependant, Lens gêne les plans de Pablo Longoria.

Medina à l'OM, c'est fin juin au plus tard

Les Sang et Or réclament 25 millions d'euros pour céder un cadre sous contrat jusqu'en 2028. Une somme excessive pour l'OM. Les Phocéens négocient pour diminuer le montant et le dossier traine. De quoi craindre une arrivée tardive de Medina ? Marseille exclut ce scénario selon L'Equipe. Les dirigeants du vice-champion de France sont confiants dans leur capacité à conclure rapidement le transfert. Ainsi, Medina est espéré sur la Canebière « d'ici une dizaine de jours maximum ».

Les négociations se poursuivent entre l'OM et Lens au sujet de Facundo Medina, décidé à rejoindre le sud de la France. Un dénouement heureux est espéré d'ici une dizaine de jours.

Un timing serré pour l'Olympique de Marseille qui a cependant l'ascendant sur Lens dans leur bras de fer. En effet, le club artésien a offert un bon de sortie à Facundo Medina et devra tenir parole. Surtout, une somme supérieure à 20 millions d'euros est indispensable aux finances lensoises. Contrairement à l'OM qualifié en Ligue des champions, le Racing ne jouera aucune coupe d'Europe. Cela permettra à Roberto de Zerbi d'avoir l'Argentin pour la reprise de l'entraînement le 7 juillet. Ce serait souhaitable tactiquement car l'entraîneur italien pense utiliser Medina comme arrière gauche.