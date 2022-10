McCourt fait trembler l’OM avant le mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le début de saison de l’OM est exceptionnel mais Frank McCourt pourrait glacer l’ambiance dans l’optique du prochain mercato estival.

Très actif lors du dernier mercato, Pablo Longoria a bâti une équipe très compétitive à l’Olympique de Marseille avec les recrutements de joueurs tels que Jonathan Clauss, Alexis Sanchez, Chancel Mbemba, Nuno Tavares ou encore Eric Bailly et Amine Harit. Grâce à un effectif très riche en qualité mais également en quantité, l’OM fait la course dans le peloton de tête de la Ligue 1, derrière le PSG et devant les surprenantes équipes de Lens et de Lorient. Cet été, Pablo Longoria n’a toutefois pas rempli à 100 % la mission que lui avait fixé Frank McCourt. Et pour cause, le propriétaire de l’Olympique de Marseille attendait davantage de ventes afin d’avoir une balance de transferts proche de l’équilibre. Or, seuls Luan Peres, Duje Caleta-Car et Arkadiusz Milik ont fait leurs valises, tous pour un montant inférieur à 10 millions d’euros.

McCourt veut des ventes à l'OM l'été prochain

A en croire les informations relayées par le site Jeunes Footeux, ces trois ventes sont très loins de satisfaire les exigences de Frank McCourt, lequel a clairement fait savoir à Pablo Longoria qu’il attendait plus de mouvement dans le sens des départs lors des prochaines périodes de mercato. Au mois de janvier, le patron de l’OM pourrait être indulgent, surtout si Marseille est toujours en course pour le titre et toujours qualifié en coupe d’Europe (Ligue des Champions ou Europa League). En revanche, l’été prochain, Pablo Longoria n’aura plus le choix et devra se plier aux exigences de son propriétaire. Des joueurs à forte valeur marchande tels que Bamba Dieng, Pape Gueye, Valentin Rongier ou encore Mattéo Guendouzi, Gerson et Cengiz Ünder devront être vendus afin de récupérer un peu d’argent frais et ainsi éviter une grosse colère de Frank McCourt. Car si le propriétaire américain de l’OM a démissionné du conseil de surveillance du club phocéen, il en reste le patron et par conséquent, il est préférable que ses souhaits soient exaucés.