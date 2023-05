Mbemba gifle l'OM, un club trop petit

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM peut se satisfaire d'avoir été cherché Chancel Mbemba cette saison. Le Congolais a été l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. On pourrait aussi penser que Mbemba se plaît à l'OM mais Marseille ne lui suffit plus selon ses propres mots.

A lui seul, il représente tout le flair de Pablo Longoria au mercato. Chancel Mbemba a été le meilleur transfert de Ligue 1 l'été dernier. Le défenseur central de 28 ans a été récupéré libre par l'OM du côté de Porto. Un transfert gratuit qui a rapporté gros sur le terrain pour les Phocéens. Mbemba a affiché sa solidité tout au long de l'année en Ligue 1 comme en Ligue des champions. Il a été l'un des hommes clés de la bonne saison marseillaise, laquelle va se finir sur le podium. Preuve de sa grande forme, Mbemba fait partie de l'équipe type de Ligue 1 cette saison en défense centrale.

L'OM pas assez haut, Mbemba vise un autre club

L'OM aime Mbemba mais est-ce réciproque ? Le joueur l'a souvent affirmé dans les médias. Il faut dire que Marseille a relancé un peu sa carrière et lui offre un beau projet sportif dans un cadre de vie excellent. Sous contrat jusqu'en 2025, on peut s'attendre à le voir s'inscrire sur la durée à Marseille. Toutefois, Chancel Mbemba ne voit pas aussi loin sur la Canebière. Interrogé par Canal+Sport Afrique sur ses rêves de footballeur, il a lâché une réponse cinglante pour l'OM. « Faut encore plus que Marseille pour y arriver. Je ne suis pas encore arrivé. J’ai besoin encore de passer des étapes », a t-il indiqué.

Interview très riche hier de Chancel Mbemba au micro de Charles sur @cplussportafr



Ambitieux, honnête, il veut jouer plus haut que l’OM. #TeamOM pic.twitter.com/xFemOpv2EP — Lee-Roy Kabeya (@LRKabeya) May 30, 2023

Une réponse surprenante pour les supporters marseillais. Toutefois, Mbemba la justifie par le manque d'ambition de l'OM. « Quand je suis arrivé ici, dans ma tête c’était pour jouer le titre. Dommage, le club ne joue pas le titre. Il joue la qualification en Ligue des champions seulement. Le titre ça va être le projet. Moi, j’ai joué à Porto. L’esprit de Porto est rentré déjà dans mon sang. Chaque année, il joue le titre. Pourquoi pas ici ? Après ça donne le doute parce que dans ma tête c’est le titre. Quand j’atterris dans un club, c’est le titre », a t-il expliqué. Si Pablo Longoria est un bon recruteur, le président marseillais ne fait pas encore rêver Mbemba sur le terrain. De quoi mettre en danger le club marseillais pour le mercato vis-à-vis de son joueur congolais, lequel ne devrait pas manquer de prétendants après sa belle saison olympienne.