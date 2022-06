Lopez trop fort pour Sassuolo, l'OM se frotte les mains

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis 2020, Maxime Lopez s'épanouit sous les couleurs de Sassuolo en Serie A. Auteur de très bonnes prestations, le milieu de terrain pourrait déjà partir cet été lors du mercato.

Maxime Lopez voit sa carrière décoller depuis son transfert à Sassuolo en 2020. L'ancien de l'OM voulait y chercher du temps de jeu et une confiance qu'il n'avait pas forcément sous les couleurs olympiennes. Chez les Neroverdi, Lopez est un élément bien installé et il enchaîne les bonnes prestations. A tel point que le joueur de 24 ans est de plus en plus courtisé en Serie A. Cet été, il pourrait même partir pour un club plus huppé d'Italie. C'est en tout cas ce qu'il a lui-même laissé entendre dans les colonnes de La Provence : « Est-ce le bon moment de partir ? Honnêtement, je me pose cette question. Je suis épanoui à Sassuolo, je parle italien, ça change tout pour la vie au quotidien. Je me sens comme à Marseille. Est-ce le bon moment ? Je ne sais pas. On va voir. Pas mal de clubs font connaître leur intérêt ». De quoi sans doute faire plaisir d'une certaine manière à... l'OM.

L'OM pourrait remercier grandement Maxime Lopez

💬MAXIME LOPEZ sur la Provence :



"J'aurais kiffé jouer dans une équipe comme celle la, j'aurais pu me régaler cette année avec Sampaoli. A l'époque de Garcia et Villas-Boas, les gens avaient une vision bizarre des milieux de terrain. Moi, j'étais monsieur passe en retrait" pic.twitter.com/noWhkfIaqn — Arnaud Allez L'OM 💙🤍 (@arnaud60000g) June 19, 2022

En effet, l'OM bénéficie d'un pourcentage de 30% sur la plus-value d'un futur transfert de Maxime Lopez. Et comme le dit le joueur, des clubs sont intéressés. On peut notamment citer l'Atalanta, l'AS Rome, la Lazio ou encore la Fiorentina. Dans des moments difficiles économiquement pour l'OM et alors que le club phocéen doit préparer la Ligue des champions, toute rentrée d'argent sera la bienvenue cet été. Surtout que Maxime Lopez est aujourd'hui estimé à près de 15 millions d'euros. Sur le marché des transferts, Pablo Longoria a du pain sur la planche. Il faudra remplacer les départs de Boubacar Kamara et de William Saliba. Premier coup dur, Axel Witsel va finalement s'engager à l'Atlético dans les prochaines heures. Du côté du dossier Luis Muriel, l'OM a déjà proposé 12 millions d'euros selon les informations de Tutto Mercato. Mais les Phocéens sont dans l'attente de la future décision de la DNCG qui doit valider son budget pour cet été. Avant cela, difficile voire impossible de débuter le mercato.