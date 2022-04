Maxime Lopez va offrir 8 millions d'euros à l'OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie à l’été 2020, dans une opération peu onéreuse pour Sassuolo, Maxime Lopez pourrait finalement rapporter gros à l’Olympique de Marseille. La cote du milieu de terrain a considérablement augmenté en Italie. A tel point que le club phocéen peut espérer un gros montant en pourcentage à la revente.

Loin de l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez se fait un nom en Italie. Le milieu de terrain s’est imposé à Sassuolo et montre l’étendu de son potentiel à ses nombreux courtisans. En effet, le Français ne manque pas de sollicitations si l’on en croit l’administrateur délégué Giovanni Carnevali. Mais pour le dirigeant, un départ de Maxime Lopez ne sera envisagé qu’en cas d’offre à hauteur de 30 millions d’euros !

Ex OM: La Roma 🇮🇹 serait intéressé par Maxime Lopez 🇫🇷 en vue du prochain mercato. José Mourinho aurait inscrit son nom sur sa short-list. #TeamOM | #OM



(🗞Corriere della Sera) pic.twitter.com/vFBlVg15IH — 𝙻𝚊𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) March 30, 2022

« Il y a un chiffre de base qui s’applique à tous nos meilleurs joueurs : il commence à 30 millions d’euros et ensuite nous évaluons chaque cas, a expliqué le dirigeant italien dans La Gazetta dello Sport. Sassuolo a une stratégie claire : il accepte de céder un joueur lorsqu’il est convaincu d’avoir un remplaçant adéquat. Savez-vous quel joueur de Sassuolo est le plus courtisé ? Maxime Lopez. Ils le veulent en Serie A et à l’étranger. Mais lui, comme tous les autres, ne sera vendu que quand j’aurai trouvé un bon joueur pour le remplacer. »

Maxime Lopez, le Père Noël de l'OM ?

Reste à savoir si Sassuolo recevra le montant réclamé. Si l’un des prétendants acceptait de mettre la main à la poche, ce serait évidemment une bonne nouvelle pour les dirigeants de Maxime Lopez, mais aussi pour l’Olympique de Marseille. Car à l’été 2020, dans ce que l’on pensait être une mauvaise opération, le club phocéen avait négocié un prêt avec option d’achat à 2 millions d’euros, plus 30 % sur une éventuelle plus-value. En cas de transfert à 30 millions d’euros, les Marseillais pourraient donc récupérer 8,4 millions d’euros grâce au minot. La direction olympienne va donc suivre ce dossier avec attention.