Maupay c'est fini, l'OM signe le divorce

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Un an seulement après son arrivée au club, Neal Maupay est poussé vers la sortie par l’OM, qui réclame 5 millions d’euros pour son attaquant.

Renforcé par l’éclosion du jeune Robinio Vaz et par les recrutements d’Igor Paixao et de Pierre-Emerick Aubameyang, le secteur offensif de l’Olympique de Marseille affiche complet. Faris Moumbagna ou encore Amine Harit en sont victimes et ont été invités à trouver une porte de sortie durant ce mercato estival. C’est aussi le cas pour Neal Maupay. Joueur apprécié par Roberto De Zerbi qui l’a comparé à son « fils » l’an passé, l’ex-attaquant de Brighton n’entre plus dans ses plans. Le message adressé à Maupay était clair vendredi, l’attaquant de 29 ans n’ayant pas été retenu dans le groupe de joueurs se déplaçant à Rennes pour la 1ère journée de Ligue 1.

🚨❌ Neal Maupay est ABSENT du déplacement à Rennes.



[@OM_Officiel] pic.twitter.com/JrJzjrNxtP — Massilia Zone (@MassiliaZone) August 15, 2025

Selon les informations de La Provence, la volonté de l’OM et de son entraîneur est bien de se séparer de l’attaquant passé par Nice et Brentford. Malgré quelques services rendus l’an passé (4 buts, 4 passes décisives), Neal Maupay a surtout affiché ses limites et Roberto De Zerbi souhaite s’en séparer. Le quotidien régional apporte quelques précisions sur le prix fixé par l’Olympique de Marseille pour son attaquant, et révèle que Medhi Benatia et Pablo Longoria attendent environ 5 millions d’euros pour s’en séparer.

L'OM réclame 5 millions d'euros pour Maupay

C’est plus ou moins le prix payé cet été pour le recruter à Everton puisque Neal Maupay avait été prêté avec une option d’achat automatique il y a un an, au moment de compenser la grave blessure de Faris Moumbagna, victime d’une rupture des ligaments croisés lors de la première journée à Brest. La question est maintenant de savoir si Maupay trouvera un point de chute d’ici au 31 août. Plusieurs clubs en Europe sont intéressés, mais les émoluments de l’attaquant de l’OM pourraient être un frein à un départ, alors que son contrat au sein du club marseillais court jusqu’en 2028.