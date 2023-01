Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les rumeurs s’intensifient au cours des derniers jours au sujet d’un potentiel départ de l’OM pour Mattéo Guendouzi.

A en croire les informations du journaliste italien Nicolo Schira, un accord total a même été trouvé entre Mattéo Guendouzi, Aston Villa et l’Olympique de Marseille pour le transfert de l’international français en Premier League. Le potentiel départ de Mattéo Guendouzi, buteur ce week-end en Coupe de France contre Rennes, serait un énorme coup dur pour Igor Tudor, qui en a fait un joueur essentiel depuis le début de la saison. Mais pour l’heure, inutile de s’alarmer car il semblerait en réalité qu’il n’y ait pas le début d’un accord entre Marseille et Aston Villa. Interrogé par les internautes sur la véracité de l’information venue d’Italie, le journaliste Mohamed Bouhafsi a fermement démenti l’information selon laquelle Mattéo Guendouzi serait en partance pour Aston Villa. Et pour cause, les deux clubs n’ont même pas démarré les discussions selon le journaliste de France Télévisions.

Guendouzi à Aston Villa, aucune discussion pour l'instant

« Il n’y a pas eu de discussion entre les deux clubs depuis le début du mercato. Ce n’est pas d’actualité pour l’instant » a estimé le journaliste afin de démentir les rumeurs au sujet d’un transfert de Mattéo Guendouzi à Aston Villa. Pour rappel, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille est la priorité d’Unai Emery chez les Villans. Les deux hommes, qui ont déjà travaillé ensemble à Arsenal, s’apprécient beaucoup. Mais en interne lors des derniers jours, Mattéo Guendouzi ne cachait pas ses hésitations. D’un côté, le vice-champion du monde 2022 a conscience qu’un retour en Premier League pourrait ensuite lui rouvrir les portes des gros clubs anglais. Mais de l’autre, Mattéo Guendouzi est très attaché à l’OM et est désormais identifié comme l’un des joueurs qui symbolise le club phocéen. Dès lors, il est difficile pour Guendouzi de faire un choix. Tout dépendra sans doute d’un éventuel accord d’ici la fin du mercato entre Aston Villa et Marseille, qui valorise le milieu de terrain de 23 ans à plus de 30 millions d’euros.