Mason Greenwood, une très mauvaise nouvelle pour l'OM

Par Mehdi Lunay

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 buts, Mason Greenwood impressionne sous les couleurs de l'OM. Persona non grata en Angleterre, l'attaquant attire de plus en plus de grosses écuries européennes. Le FC Barcelone vient d'entrer dans la danse.

Si l'homme reste controversé hors des terrains, le joueur est unanimement salué en Ligue 1. Mason Greenwood n'a pas mis beaucoup de temps pour se familiariser avec l'Olympique de Marseille et la France. Avec 14 buts en 22 matchs de championnat, le futur international jamaïcain fait partie des nouveaux arrivants les plus prolifiques de l'histoire du club phocéen. Toujours à l'aise avec le ballon, Greenwood est un élément précieux dans le onze de Roberto de Zerbi. Cette grande influence n'a pas échappé aux recruteurs des plus grands clubs européens. Ils sont de plus en plus nombreux à viser le transfert de l'attaquant marseillais.

Barcelone rêve à son tour de Greenwood

Après des intérêts du Paris Saint-Germain et du Bayern Munich, le FC Barcelone se manifeste aussi dans le dossier selon le média TeamTalk. Le Barça se souvient sans doute des grandes performances de Mason Greenwood en Liga la saison dernière. Avec Getafe, l'ancien mancunien avait trouvé 10 fois le chemin des filets toutes compétitions confondues. Le joueur de l'OM apporterait un profil supplémentaire mais utile à l'attaque catalane. L'arrivée du Barça dans ce dossier va faire grimper les prix entre Parisiens, Munichois et Barcelonais.

Barcelona are back in the frame for Mason Greenwood, per a report ⤵️https://t.co/jiGY42wnZB — TEAMtalk (@TEAMtalk) February 19, 2025

Tout bénéfice pour Marseille et aussi pour Manchester United puisque les Red Devils toucheront un pourcentage conséquent (de 50 à 60% minimum) sur la plus-value éventuelle d'un nouveau transfert de leur ancien protégé, ou même sur le premier centime touché selon d'autres sources françaises. Reste maintenant à voir si les intérêts du PSG, du Bayern ou encore du Barça se concrétiseront par des offres fermes et si oui, quelle sera la réaction de l'OM. Car on imagine mal Roberto De Zerbi s'ouvrir à un départ de son meilleur attaquant au moment où Marseille va probablement retrouver la Ligue des Champions. Le souhait de Mason Greenwood sera également à prendre en compte dans ce dossier et sur ce point, on ignore encore si l'Anglais souhaite poursuivre à l'OM malgré les offres des plus grands clubs européens.