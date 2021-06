Marseille : Un mort dans un tournoi inter-quartier

Dans : OM.

La « H Cup », tournoi inter-quartiers qui prend place pendant l’été à Marseille, a connu un terrible évènement ce vendredi soir.

La Provence annonce en effet qu’une personne a été tué par balles dans les environs du stade de La Martine où se déroule l’épreuve. Une voiture est arrivée aux abords du stade et ses occupants sont sortis pour tirer sur des joueurs. La personne décidée serait l’un des joueurs d’une équipe participante, Malpassé. Un autre joueur de cette équipe aurait aussi été visé, et serait blessé actuellement. Le stade a été rapidement évacué dans un mouvement de panique, et une voiture a été brulée dans les environs, alors que les forces de l’ordre sont sur place.