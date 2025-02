Marseille ‍: Avi Assouly est mort

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Triste nouvelle dans le paysage médiatique marseillais avec l’annonce du décès d’Avi Assouly.

Suiveur de l’OM pendant des décennies, le journaliste est décédé dans son sommeil, à l’âge de 74 ans, la nuit dernière, annonce La Provence. Il était encore tout récemment apparu en public lors de la présentation du film "4 Zéros" à Marseille. Présent parmi les blessés de la tragédie de Furiani en 1992, il avait survécu après plusieurs jours dans le coma. Remis de ses blessures, il avait poursuivi son travail à Radio France Provence puis France Bleu, commentant les matchs de l’OM depuis les années 1980, quand tous les matchs ne passaient pas à la télévision. Il était la voix du club marseillais pour beaucoup de supporters, qui lui ont toujours voué une grande tendresse.

Marseille et la région Sud pleurent Avi Assouly, l’inoubliable « voix des Marseillais » et de l’OM pour tous.



Brillant et inimitable journaliste, grand ami personnel et député compétent : Avi, tu nous manqueras beaucoup ! pic.twitter.com/NXBkSgTu9Q — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) February 14, 2025

Parti à la retraite en 2010, il coulait des jours paisibles en Provence, et rigolait avec beaucoup d’auto-dérision sur la boulette qui l’avait rendu célèbre. En 2006, se trompant totalement avec la règle des buts à l’extérieur, il annonçait la qualification de l’OM sur le terrain de Mlada Boleslav, alors que les Tchèques se qualifiaient sur l’ensemble des deux matchs (défaite 1-0 puis victoire 4-2), les buts à l’extérieur ne comptant pas « vraiment » double. Il a ainsi laissé pendant plusieurs minutes les auditeurs de l’époque incrédules, avant de rectifier le tir au moment de rendre l’antenne et de s'en excuser platement par la suite, avouant avoir été pris par la chaleur du moment et le match fou perdu par l'OM.