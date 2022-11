Marcus Thuram à l'OM, l'énorme rumeur en Allemagne

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Marcus Thuram réalise un début de saison époustouflant à Mönchengladbach. Cela lui a permis de rejoindre l'Equipe de France pour le Mondial au Qatar mais aussi de devenir une cible privilégiée au mercato. Le Bayern le veut mais l'OM entend bien jouer sa carte dans le dossier.

En l'absence de Karim Benzema, forfait pour la coupe du monde depuis samedi soir, Marcus Thuram prendra peut-être une autre stature en France. Appelé comme 26e homme en début de semaine, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach est devenu de fait le deuxième attaquant de pointe derrière Olivier Giroud. Logique au vu de son début de saison qui l'a vu inscrire 10 buts en Bundesliga et 13 toutes compétitions confondues. Une efficacité qui lui a donné un nouveau statut en Europe, le mettant notamment sur les tablettes du Bayern Munich en quête d'un remplaçant à Robert Lewandowski.

L'OM face à l'Inter et au Bayern pour Thuram

Néanmoins, les Bavarois ne seront pas les seuls sur le coup au prochain mercato hivernal. Tuttomercato souffle le nom de l'Inter Milan, lequel pense au Français pour remplacer Joaquin Correa qui est annoncé sur le départ. Le média italien a aussi lâché le nom d'un autre club intéressé par l'attaquant français, l'OM. Les Marseillais ont fait de Marcus Thuram l'une de leurs priorités du mois de janvier.

Marcus Thuram (25 ans 🇫🇷) à l'OM, l'idée vous séduit-elle ? pic.twitter.com/Qm1E4YLitO — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) November 19, 2022

En fin de contrat en juin prochain, le fils de Lilian Thuram pourrait partir de Mönchengladbach pour un montant abordable. On évoque ainsi 10 millions d'euros chez le média concurrent SportMediaset. Un contexte favorable qui incite Pablo Longoria à faire une offre ferme dès janvier. Les Marseillais ont besoin d'un second attaquant pour venir épauler Alexis Sanchez, lequel préfère évoluer plus bas qu'un numéro neuf. L'OM aurait l'occasion de réparer une erreur passée. En effet, après son aventure à Guingamp, Marcus Thuram avait été annoncé à Marseille en 2019 avant que Mönchengladbach ne soit plus prompt à mettre les neuf millions d'euros réclamés par les Bretons. Toutefois, l'OM sera t-il assez séduisant pour l'attaquant sachant la place libre qui lui est réservée au Bayern ? Rien n'est moins sûr.