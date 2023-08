Malinovskyi doit partir, l’OM fait un choix radical

Le départ de Ruslan Malinovskyi est de plus en plus probable, six mois seulement après la venue de l’Ukrainien à l’OM. Deux clubs ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour l’ancien milieu offensif de l’Atalanta Bergame.

Pablo Longoria a été très clair sur la suite du mercato de l’Olympique de Marseille à l’occasion d’une conférence de presse : l’effectif à la disposition de Marcelino ne bougera plus, sauf au poste de latéral droit tant qu’il n’y a pas de nouveaux départs. Frank McCourt attend d’ailleurs le président de l’OM sur ce volet et espère voir quelques lignes vertes sur le prochain bilan comptable du club phocéen.

Cengiz Ünder semblait très proche de Fenerbahçe mais les choses trainent et voilà que l’international turc pourrait finalement rester. Il a en tout cas été inscrit sur la liste transmis à l’UEFA en vue du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos. Ruslan Malinovskyi ne peut pas en dire autant. Contre toute attente, l’état-major de l’OM et Marcelino ont fait le choix radical de ne pas inscrire l’Ukrainien sur leur liste de joueurs qualifiés pour disputer cette double confrontation européenne.

Understand Besiktas and Torino are now showing interest in Ruslan Malinovskyi. No advanced talks yet, just interest at the moment. ✨🇺🇦



Malinovskyi could leave OM in case of good proposal. pic.twitter.com/93pgqGKc3x