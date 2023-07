Malinovskyi déjà viré, l'OM ne perd pas de temps

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Il y a six mois, l’OM dépensait 10 millions d’euros pour recruter Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame. L'avenir de ce dernier est en danger.

Pour l’instant, c’est peu dire que l’international ukrainien a déçu à l’Olympique de Marseille. En effet, l’ex-meneur de jeu de l’Atalanta Bergame n’a pas réussi à s’adapter au dispositif tactique d’Igor Tudor. Le plus régulièrement utilisé dans les deux meneurs de jeu dans le système du coach croate, en soutien de l’attaquant, Malinovskyi est apparu trop lent et pas assez incisif pour s’imposer comme un meneur de jeu incontournable à l’OM.

Avec la prise de fonctions de Marcelino, l’ex-milieu de terrain de Genk sera-t-il plus en réussite ? Rien n’est certain car à priori, le dispositif privilégié par le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille ne fait pas vraiment de place à un numéro dix à l’ancienne, le véritable poste de Ruslan Malinovskyi. Au contraire, le 4-4-2 de Marcelino exige des ailiers rapides et deux milieux défensifs très forts à la récupération.

Dès lors, La Provence se demande si le natif de Zhytomyr ne pourrait pas être la première grosse victime signée Marcelino au sein de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Thomas Buffel, ancien partenaire de Malinovskyi à Genk, tente de défendre son ex-coéquipier et affirme qu’il est capable de jouer parmi les deux milieux de terrain dans le 4-4-2 de Marcelino, à côté de Geoffrey Kondogbia par exemple.

Difficile pour Malinovskyi de se faire une place à l'OM

« Dans ce système, il peut très bien s’imposer comme un milieu axial. Certes, il ne va pas très vite, mais il anticipe super bien, il a un énorme volume de jeu et il sait parfaitement orienter le jeu. Il a souvent été aligné relayeur dans notre 4-3-3, il ne sera pas dépaysé » affirme l’ex-coéquipier de Ruslan Malinovskyi. La réalité, c’est que ce poste est déjà bouché à l’OM avec Ounahi, Rongier, Veretout et Guendouzi en plus de la recrue Kondogbia. Difficile d’imaginer un avenir pour Ruslan Malinovskyi dans ce secteur de jeu. Sa seule issue pourrait finalement être de s’imposer comme l’un des deux attaquants, ce qui n’est pas impossible grâce à son coffre physique et sa qualité de frappe. S’il ne parvient pas à se faire une place, nul doute que Pablo Longoria activera ses réseaux pour trouver une porte de sortie à Malinovskyi en Italie, là où l’Ukrainien a encore une belle cote.