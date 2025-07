Malick Fofana, l'OM demande 20 ME de réduction

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très intéressé par Igor Paixao, l’OM a activé une seconde piste au poste d’ailier gauche. Elle mène à Malick Fofana, valorisé un peu trop haut par l'OL aux yeux des Marseillais.

L’Olympique de Marseille veut frapper fort au poste d’ailier gauche. Luis Henrique a été vendu à l’Inter Milan et le départ de l’ailier brésilien pour 25 millions d’euros a laissé un vide dans le secteur offensif du club phocéen. L’objectif de Medhi Benatia et de Pablo Longoria est à présent d’offrir à Roberto De Zerbi un joueur au niveau équivalent de Mason Greenwood sur le flanc gauche. Depuis le début du mercato, Igor Paixao apparaît comme la cible principale de l’OM, même si les négociations avec Feyenoord sont compliquées. Ces derniers jours, un autre nom revient avec insistance, celui de Malick Fofana.

OL : Malick Fofana fait de l'OM son dernier choix ! https://t.co/yA4keBXCZw — Foot01.com (@Foot01_com) July 15, 2025

Marseille rêve d’un énorme coup en faisant venir l’ailier belge de l’Olympique Lyonnais, même si le dossier est complexe à bien des égards. La concurrence est phénoménale avec Liverpool, le Bayern Munich ou encore Chelsea, qui sont eux aussi très intéressés par l’ancien prodige de La Gantoise. Mais dans ce dossier, l’OM croit en ses chances et pour un prix modeste en plus. D’après les informations de La Provence, un potentiel transfert de Malick Fofana ne devrait pas excéder 30 millions d’euros, une somme similaire à celle réclamée par Feyenoord pour Igor Paixao. C'est du moins le souhait de l'OM.

L'OL veut 50, l'OM ne dépassera pas les 30 ME

Reste que dans le camp lyonnais, ce prix fait bien rigoler car en réalité, l’OL demande beaucoup plus d’argent pour Malick Fofana. Michele Kang s'attend à dire oui à une offre à 50 ME cet été. Un prix costaud pour un joueur de 20 ans courtisé par les plus grands clubs européens. Entre le rêve de l’OM et les exigences de l’OL, il y a désormais 20 millions d'euros d'écart. Selon le compte La Tribune Olympienne ce mardi midi, Pablo Longoria ne se voit pas une seconde mettre plus de 35 millions d'euros pour récupérer le Diable Rouge, et probablement avec des bonus inclus dans l'offre. Dans ce dossier, une vraie partie de poker-menteur semble doucement s’installer et il sera désormais intéressant de voir comment les choses vont évoluer.