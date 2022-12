Malgré le 6-1, l’OM a montré ses limites

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Large vainqueur face à Toulouse (6-1) jeudi, l’Olympique de Marseille a montré que tous ses joueurs pouvaient être décisifs dans la surface adverse. Mais cette diversité pourrait cacher un manque dans l’effectif.

Dès la reprise de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille a annoncé la couleur. Les Marseillais ont totalement surclassé Toulouse et reprennent la troisième place avec autorité. Cette démonstration a évidemment impressionné les observateurs, à commencer par Florent Gautreau, bluffé par le collectif bâti par l’entraîneur Igor Tudor.

« Ce qui est très, très fort aujourd’hui, c’est que Tudor y est pour beaucoup, parce que dans ce cadre-là les coachs font encore des erreurs. Ils font encore des matchs complètement ratés, et à l’inverse il y a des équipes comme l’OM qui ne le font pas, a commenté le journaliste de RMC. C’est un peu ce qu’on disait sur l’exigence et la nécessité d’avoir tous ses mecs à bloc et qui courent, Tudor a cette garantie-là quand même, il a tout de suite une équipe à bloc. »

« Ce que je remarque aussi, c’est que sur ces six buts, c’est typique aussi sur cette équipe-là et du jeu de Tudor, justement ils n’ont pas vraiment de très bons attaquants, c’est la répartition des buts : tout le monde marque ! Même Rongier, a souligné le chroniqueur. Les remplaçants, Rongier, qui ne marque jamais, Kolasinac… C’est aussi un symbole. Alexis Sanchez n’a pas marqué mais c’est aussi parce qu’il a laissé le péno à Under parce qu’il lui a demandé. Ils se sont arrangés. »

Un manque en attaque

« C’est le symbole typique d’une équipe totalement collective. Y compris avec cette gestion de Payet, qu’il a mis dans le système. C’était compliqué à avaler pour Payet mais il l’a accepté, là il se retrouve titulaire de manière un peu surprenante mais voilà. En gros il a concerné tout son groupe, c’est une équipe collective, a encensé le journaliste avant de mettre un bémol sur le secteur offensif. Par contre ce qu’il va toujours manquer dans les matchs importants, ce sont des joueurs de poids devant, de vrais attaquants. »

« En plus on parle de plus en plus du départ de Sanchez, je ne sais pas si ça va se vérifier. C’est quand même rassurant, et c’est la première fois depuis longtemps qu’ils mettent six buts. Cette saison ils ne l’ont pas fait, ils étaient montés à quatre : c’est pas totalement anodin parce qu’ils marquent un coup en remontant sur le podium avec cette victoire », a positivé Florent Gautreau, confiant pour la deuxième partie de saison de l’Olympique de Marseille.