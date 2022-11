Mal-aimé à l’OM, il rêve des Bleus et du Qatar !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jordan Veretout a connu un début de saison compliqué avec l’OM, où il peine à faire l’unanimité chez les supporters.

Titulaire indiscutable aux yeux d’Igor Tudor depuis le début de la saison, Jordan Veretout fait moins l’unanimité auprès des supporters qu’auprès du staff de l’Olympique de Marseille. L’ancien milieu de terrain de l’AS Roma, transféré cet été pour plus de 10 millions d’euros, monte doucement en puissance et il était temps pour le Vélodrome, qui commençait à s’impatienter devant les prestations peu convaincantes de Jordan Veretout. Passeur décisif contre Tottenham en Ligue des Champions, l’international français a remis ça dimanche contre l’OL avec un corner décisif pour la tête de Samuel Gigot dans l’Olympico. De bonnes prestations qui ont reboosté sa cote de popularité à Marseille et qui permettent à Jordan Veretout d’espérer une bonne surprise avec une potentielle sélection en Equipe de France pour la Coupe du monde au Qatar.

Jordan Veretout rêve toujours des Bleus

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jordan Veretout (@jordanveretout)

« J'y crois, je suis footballeur, j'ai déjà été appelé. Je donne tout sur le terrain, c'est au sélectionneur de faire ses choix » a lancé Jordan Veretout, qui sera devant sa télévision mercredi pour la liste de Didier Deschamps. Le milieu de terrain de l’OM a par ailleurs évoqué au micro de Prime Video la victoire de Marseille face à Lyon dimanche soir dans un Vélodrome bouillant (1-0). « C'était un match dur, on le savait, je pense qu'on a mis le cœur ce soir, c'est ce qui nous a permis de gagner. On savait que ce serait un combat. Sur les derniers matchs on courait parfois n'importe comment. Malgré quelques occasions, ils n'ont jamais été trop dangereux non plus. On reste sur un bloc compact. L'OM 'est un grand club, ils sont amoureux du club, ils se donnent à 100% à chaque match. On restait sur une série négative, la victoire était pour eux » a analysé le milieu de terrain olympien, qui espère poursuivre sa montée en puissance dimanche soir à l’occasion du déplacement de Marseille sur la pelouse de Monaco pour le dernier match en Ligue 1 avant la Coupe du monde, que le milieu de terrain de l’OM espère bien disputer avec les Bleus.