Lutsharel Geertruida à l'OM, c'est mort

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En négociations avancées avec le joueur et avec le RB Leipzig ces derniers jours, l’OM ne signera finalement pas Lutsharel Geertruida.

En cette dernière journée du mercato, l’Olympique de Marseille est sur tous les fronts. Le club phocéen a notamment l’intention de renforcer sa défense. Emerson Palmieri et Nayef Aguerd vont s’engager avec le club phocéen dans la journée, des recrues bienvenues pour Roberto De Zerbi après la débâcle de dimanche à Lyon. Le nom de Lutsharel Geertruida est également revenu avec insistance ces derniers jours. Un accord quasiment total pour sa venue a même été annoncé samedi, l’international néerlandais étant perçu par l’état-major de l’OM comme le plan B idéal à Joel Ordonez, qui ne quittera pas le FC Bruges. Mais comme le mercato en réserve souvent, un rebondissement a tout fait basculer dans ce dossier.

🔴 Exclusive: Deal between Lutsharel Geertruida and Olympique Marseille is off! The Dutchman will not be moving to OM - barring any last-minute twists. @SkySportDE pic.twitter.com/0gIKl780sI — Philipp Hinze (@philipphinze24) September 1, 2025

A en croire les informations de Sky Sport Allemagne, Lutsharel Geertruida ne signera finalement pas à l’Olympique de Marseille. Le journaliste Philippe Hinze nous informe que l’accord entre le défenseur du RB Leipzig et l’OM « est rompu » et que le Néerlandais ne rejoindra donc pas la cité phocéenne. On ignore si le deal a capoté en raison de l’intérêt soudain de Sunderland, ou si ce sont les dirigeants marseillais qui ont fait le choix d’abandonner cette piste. Mais sauf coup de théâtre de dernière minute, le défenseur de 25 ans, capable de jouer dans l’axe ou sur le côté droit, ne rejoindra donc pas Marseille en cette dernière journée du mercato. Reste maintenant à voir si, en plus d’Emerson et Aguerd, un troisième défenseur s’engagera en faveur de l’OM d’ici à 20 heures.