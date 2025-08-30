Lutsharel Geertruida à l'OM, accord total

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Arthur Vermeeren n'est pas le seul joueur du RB Leipzig à rejoindre l'OM puisque Lutsharel Geertruida va lui aussi se rendre à Marseille dans les heures à venir.

Les dossiers chauds sur le bureau de Pablo Longoria ne manquent pas en cette fin de mercato. Le président de l’Olympique de Marseille ainsi que Medhi Benatia souhaitent finaliser l’arrivée d’un ou deux défenseurs centraux, mais ce n’est pas tout. L’OM veut aussi se renforcer au milieu de terrain après les départs de Rongier et de Bennacer, alors que l’avenir de Rabiot est encore indécis. Dans cette optique, le club phocéen a surpris tout le monde en trouvant un accord avec le RB Leipzig pour le prêt avec option d'achat du jeune international espoirs belge Arthur Vermeeren.

🚨EXCL: 🔵⚪️🇳🇱 #Ligue1 |



🔐 Accord quasiment trouvé entre l'OM et le RB Leipzig pour Lutsharel Geertruida



💰 Prêt avec OA



❗️Dossier indépendant de Nayef Aguerd



❌️ Le Joël Ordoñez est quasiment refermé



Avec @sebnonda

https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/fvGmSUqMyT — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 30, 2025

L'ancien milieu de terrain de l'Atlético de Madrid (20 ans) va rejoindre l'Olympique de Marseille dans les prochaines heures, alors que son nom n'avait jamais été évoqué cet été et il ne devrait pas être le seul joueur du RB Leipzig à rejoindre l'OM dans les prochaines heures. En effet, Foot Mercato nous apprend ce samedi qu'un accord total a quasiment été trouvé avec le RB Leipzig pour l'arrivée de Lutsharel Geertruida. Le défenseur central de 25 ans, également capable de jouer au poste de latéral droit, va rejoindre l'Olympique de Marseille sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Geertruida et Vermeeren arrivent à l'OM

Une recrue qui marque la fin de la piste Joel Ordonez selon le média spécialisé. Face à l'intransigeance des dirigeants du FC Bruges, l'OM a fait le choix de renoncer au roc équatorien de 20 ans et mise donc sur l'international néerlandais à la place. Un renfort intéressant pour Marseille, qui ne s'interdit pas une dernière recrue en défense d'ici la fin du mercato. Et pour preuve, le journaliste Santi Aouna affirme que le dossier Lutsharel Geertruida est indépendant de celui menant à Nayef Aguerd. Autrement dit, Marseille a abandonné la piste Joel Ordonez, mais pas celle menant à l'international marocain de West Ham.