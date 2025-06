Luis Henrique vendu 23 ME, l'OM n'en revient pas

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Au bout d'un feuilleton interminable, Luis Henrique a quitté l'Olympique de Marseille pour rejoindre l'Inter Milan. Une opération qui a rapporté 23 millions d'euros aux dirigeants phocéens, une aubaine pour un joueur qui n'a réalisé qu'une bonne moitié de saison.

L'arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc de l'Olympique de Marseille avait fait un bien fou à Luis Henrique. Auteur de 7 buts et 6 passes décisives lors de la première moitié de saison, le Brésilien s'est toutefois écroulé après la trêve hivernale. Entre la 18e et la 34e journée de Ligue 1, l'ancien de Botafogo n'a marqué qu'une fois et délivré que trois passes décisives. Malgré tout, il a gardé une cote très élevée, notamment du côté de l'Inter Milan. Les Nerazzurri, après un long feuilleton, ont réussi à trouver un accord avec les dirigeants phocéens pour un transfert d'un montant de 23 millions d'euros. Interrogé par un média italien à ce propos, Fabrice Lamperti, journaliste à La Provence, affirme que vendre Luis Henrique à ce prix-là est une aubaine pour l'OM.

« Je pense qu'il n'est pas encore tout à fait prêt »

Noa Lang supplie le PSV de le vendre à l’OM https://t.co/1mldoOXIZO — Foot01.com (@Foot01_com) June 12, 2025

« Ce n'est que cette saison qu'il a révélé son véritable potentiel, surprenant tout le monde. Personne ne s'attendait à une telle performance, d'autant plus que la seconde partie de la saison a été plutôt morne. Pour beaucoup à Marseille, le vendre au prix fort est considéré comme une aubaine. (...) Il sera intéressant de voir comment Luis Henrique se comportera dans une équipe ambitieuse et structurée comme l'Inter de Chivu. Personnellement, je pense qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Je le vois encore un peu fragile sur certains points, même si Marseille lui a appris à vivre avec la pression », a expliqué Fabrice Lamperti pour DerbyDerbyDerby.

Récupérer 23 millions d'euros pour un joueur qui fait encore preuve de beaucoup trop d'irrégularité, c'est une aubaine pour l'OM. Reste à voir désormais s'il parviendra à faire taire les critiques à son égard en brillant avec l'Inter Milan.