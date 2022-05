Luis Henrique, le flop de l'OM miraculeusement vendu ?

Dans : OM.

Recruté par l’OM pour 8 millions d’euros en provenance de Botafogo en septembre 2020, Luis Henrique ne s’est pas imposé à Marseille.

A la recherche d’un joueur offensif à l’époque, André Villas-Boas se réjouissait de la venue d’un « crack » comme il l’avait surnommé en conférence de presse. Un an et demi plus tard, Luis Henrique est malheureusement pour l’OM l’un des rares flops de Pablo Longoria aux manettes du recrutement phocéen. Utilisé à 20 reprises cette saison par Jorge Sampaoli, le plus souvent dans un rôle de remplaçant, Luis Henrique a marqué un petit but et a délivré une seule passe décisive cette saison. Des statistiques faméliques qui pourraient pousser Jorge Sampaoli à se séparer de Luis Henrique, d’autant que la confiance de l’entraîneur argentin envers le Brésilien est très limitée. La preuve, Sampaoli n’avait pas inscrit Luis Henrique sur la liste UEFA de l’OM pour les matchs d’Europa Conférence League lors de la deuxième partie de saison, après avoir inscrit Cédric Bakambu à sa place.

La Lazio sur Luis Henrique

Malgré les premiers mois très difficiles de Luis Henrique en Europe, l’ancien attaquant de Botafogo reste un joueur apprécié par les recruteurs des grands clubs européens. Et pour cause, Pablo Longoria n’était pas le seul à avoir repérer le talent du joueur lorsqu’il évoluait au Brésil et visiblement, certains dirigeants de grands clubs européens sont enclins à lui offrir une seconde chance. C’est le cas à la surprise générale de la Lazio Rome selon les informations de Tutto Mercato Web. L’entraîneur italien Maurizio Sarri apprécierait le profil de Luis Henrique, qu’il pense capable de pouvoir occuper le rôle de piston gauche dans sa défense à cinq. Reste maintenant à voir combien l’Olympique de Marseille réclamera pour un joueur recruté près de 10 millions d’euros il y a un an et demi et dont la cote n’a évidemment pas grimper en chauffant le banc des remplaçants dans la cité phocéenne. Expert du mercato, Pablo Longoria devra réaliser un nouveau miracle mais cette fois au rayon des ventes. Il pourrait y parvenir grâce à cet intérêt de la Lazio.