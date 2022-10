Luis Henrique fait un sale coup à l'OM, Longoria va pleurer

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Flop de Pablo Longoria sur le marché des transferts, Luis Henrique est retourné cet été à Botafogo. Et le Brésilien a bien du mal à crever l'écran au Brésil...

Première recrue de l'ère Pablo Longoria à l'OM, Luis Henrique n'a pas du tout répondu aux attentes. Recruté pour près de 12 millions d'euros à Botafogo, le jeune Brésilien de 20 ans n'aura inscrit qu'un petit but en 49 matchs disputés toutes compétitions confondues avec l'OM. Cet été, il est reparti sans gloire du côté de Botafogo dans le cadre d'un prêt d'un an et demi. L'option d'achat fixée est d'ailleurs de 8 millions d'euros, si l'on en croit les informations de O Globo. Si cette opération avait tout de la bonne affaire pour l'OM, la situation se gâte déjà pour Luis Henrique, dont le niveau de jeu inquiète à Botafogo.

Luis Henrique coule, l'OM est inquiet

MDR force luis henrique même au Brésil tu joue pas pic.twitter.com/BszGe1Wc4u — 🥣 (@coralieee16) October 2, 2022

Depuis son retour au Brésil, l'ailier n’a disputé que 6 matchs. Et pour ne rien arranger, l'ancien de l'Olympique de Marseille est resté sur le banc de touche lors de 4 dernières rencontres de son club. Famélique pour un joueur dont Pablo Longoria disait le plus grand bien lors de son arrivée à l'OM. Et cette mauvaise passe d'Henrique à Botafogo pourrait bien jouer des tours à Marseille dans le futur, car si l'option d'achat fixée dans le prêt du Brésilien est presque obligatoire, une clause sur le nombre de matchs disputés pourrait bien exister. Et si Henrique n'était pas acheté par Botafogo, c'est encore un coup dur qui attend l'OM au mercato, alors que Frank McCourt aurait récemment mis la pression à Pablo Longoria, déjà accusé de ne pas toujours suivre la feuille de route mise en place par le propriétaire du club phocéen.