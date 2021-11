Luis Campos travaille pour l'OM, la bonne surprise !

Dans : OM.

L’ancien directeur sportif de l’AS Monaco et du LOSC, Luis Campos, va peut-être faire le bonheur de l’OM. Le Portugais aide Pablo Longoria à recruter un jeune joueur argentin.

L’Olympique de Marseille prépare déjà son prochain mercato. Et qui de mieux que Luis Campos pour aider Pablo Longoria à réaliser un joli coup. Le Portugais fait fantasmer la cité phocéenne depuis plusieurs années. Il faut dire qu’il a réalisé un travail colossal et admirable à Monaco puis à Lille. Le Portugais a souvent été annoncé du côté de l’OM en cas de rachat du club. Le rêve des Marseillais va peut-être devenir réalité, et ce sous l’ère Frank McCourt. Au moins l’espace d’un dossier. Car selon les informations du Quotidien du Sport, Luis Campos se montre « très actif dans le transfert d’un jeune argentin en direction de l’OM. » L’attaquant de River Plate, Julian Alvarez, pourrait être ce joueur. La Nación révélait récemment un intérêt de l’OM pour cet argentin de 21 ans, pisté par les plus gros clubs européens.

Julian Alvarez, le cadeau de Campos à l’OM ?

Julian Alvarez, petit (1,70m) attaquant de pointe robuste à la Sergio Agüero ou Carlos Tevez, comme le souligne Le Phocéen, a inscrit 16 buts en 17 matchs cette saison. Il a d’ores et déjà tapé dans l’œil des plus gros clubs européens : Le Real Madrid, le Barça, le Milan AC, la Roma, Tottenham, Everton, Manchester City, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou encore le PSG surveillent Julian Alvarez. S’il s’agit vraiment de ce joueur pour lequel Luis Campos joue les intermédiaires, son aide sera en effet précieuse voire indispensable pour l'OM. Le Portugais fait déjà marcher ses contacts en Amérique du Sud. Si l’OM parvient à doubler les plus grosses écuries européennes, il pourra dire merci à Luis Campos. Et espérer pourquoi pas une prolongation de cette collaboration.