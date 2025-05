LOSC ‍: Un ancien fantôme de L1 pour remplacer Jonathan David ‍?

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Avec le départ de Jonathan David, le LOSC recherche activement un nouvel attaquant de pointe pour le remplacer. Parmi les noms qui figurent dans la liste, on retrouve notamment Kasper Dolberg.

Le LOSC s'en mord forcément les doigts. Voir partir Jonathan David après cinq saisons brillantes et un total de 109 buts inscrits est une épreuve douloureuse. Savoir qu'il part sans laisser la moindre indemnité de transferts alors qu'il sort de la meilleure saison de sa carrière sur le plan individuel en est une autre bien compliquée aussi. La direction lilloise doit s'asseoir sur un beau pactole et doit surtout lui trouver un remplaçant en allant puiser directement dans ses réserves. Parmi les joueurs sondés pour devenir le nouvel attaquant de pointe de Lille, on retrouve un habitué des terrains de Ligue 1 : Kasper Dolberg.

Le LOSC tente le coup Dolberg

20ME pour Lille, le LOSC pourrait craquer https://t.co/mhxztZpWGn — Foot01.com (@Foot01_com) May 26, 2025

A la recherche d'un nouveau buteur, le LOSC a coché le nom de Kasper Dolberg, selon des informations rapportées par Anderlecht-Online. L'actuel joueur d'Anderlecht sort d'une belle saison avec 24 buts inscrits. Un exercice qui lui permet de retrouver une certaine cote sur le marché des transferts. En effet, les Lillois ne seront pas seuls sur le dossier puisque le Besiktas, Fulham et Leeds United sont également sur le coup. Sous contrat jusqu'en juin 2027, l'attaquant danois est évalué à 13 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt.

En parallèle, le LOSC travaille aussi sur la piste Franjo Ivanovic. L'attaquant de pointe de l'Union SG et récent champion de Jupiler Pro League sort d'une saison à 19 buts et 4 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues. Un mercato saveur Belgique pour les Dogues qui étaient justement allés chercher Jonathan David à La Gantoise il y a cinq ans.