Lorient-Lens, l'OM joue sa dernière carte !

Battu 2-1 par le LOSC à l'occasion de la 36e journée de la Ligue 1, l'OM a fait une très mauvaise opération dans son objectif de deuxième place. Pourtant, Jonathan Clauss continue toujours d'y croire.

Deuxième du championnat pendant une grande partie de la saison, l'OM a récemment laissé sa place de dauphin du PSG au RC Lens. La formation de Franck Haise continue d'impressionner et a d'ores et déjà validé son retour en Europe. La Ligue des Champions est d'ailleurs presque atteinte. Néanmoins, l'OM ne veut pas baisser les bras, malgré la défaite à Lille. Les Marseillais sont conscients qu'une deuxième place permet d'accéder directement à la C1 alors qu'une troisième place oblige à passer par un tour préliminaire. La saison passée, l'AS Monaco avait échoué à ce stade de la compétition. Buteur contre les Dogues, Jonathan Clauss ne perd pas espoir et sait que mathématiquement, une remontée est encore possible pour le club phocéen.

La deuxième place pour l'OM ? Clauss y croit encore

« C'est une sale soirée. Mais rien n'est joué. Jusqu'à la dernière seconde, on va y croire. Il faut y croire. Si on n'est pas des compétiteurs, on s'arrête ici, on rentre à la maison et on se dit que c'est terminé. On n'est pas du tout dans cette optique-là donc on va aller jusqu'au bout » a déclaré l'ancien défenseur lensois en zone mixte après la défaite de l'OM. Clauss espère encore que Marseille pourra décrocher cette deuxième place. Il faudra néanmoins compter sur des défaites du RC Lens qui en cas de victoire contre Lorient, peut prendre 5 points d'avance sur l'OM, à deux journées de la fin du championnat. La tâche sera rude pour l'OM mais pas impossible. Jonathan Clauss y croit de son côté et Marseille devra obligatoirement remporter le prochain match contre Brest à domicile, avant de s'envoler à Ajaccio pour l'ultime journée.